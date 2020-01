Sarebbero circa 300, secondo i calcoli di chi si è servito di due software antiplagio, le parole che l’onorevole Lucia Azzolina avrebbe fatto illegittimamente sue nell’elaborato di 41 pagine (Un caso mentale lieve associato a disturbi depressivi) prodotto per la Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario della Toscana (SSIS), frequentata a Pisa fra il 2008 e il 2009. In realtà sono molte di più. Ben 1.542.

Le parole saccheggiate da Marianna Madia quando fu contestato anche a lei il fatto che avesse più volte attinto alle sue fonti, nella tesi di dottorato discussa a Lucca nel 2008 (Essays on the E?ects of Flexibility on Labour Market Outcome), senza averle debitamente citate, restituirono nel marzo del 2017 un ammontare di circa 4.000 esemplari. Poiché il testo del lavoro della neoministra Azzolina si compone di 8.648 parole, che salgono a 27.606 in quello dell’allora ministra Madia (non si è tenuto conto, nel duplice conteggio, del titolo, dell’indice e, per la tesi della seconda, di ammennicoli vari), il confronto è presto fatto: Madia ha copiato indebitamente in una percentuale del 14,242%, Azzolina in una percentuale del 17,831%. La neoministra pentastellata avrebbe dunque copiato addirittura di più.

Come farà l’onorevole Azzolina, se qualcuno un giorno dovesse chiederglielo, a spiegare dalla sua posizione, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che non si deve copiare, che la selezione delle fonti dev’essere rigorosa, che bisogna sempre virgolettare i brani altrui? A non tener conto del fatto che anche l’italiano, nel lavoro di cui parliamo, quando è farina del sacco dell’onorevole, è a tal punto sciatto da risultare imbarazzante: “Si è, iniziato a lavorare e si continua a lavorare per riportare l’alunna ad una condizione psicologica di partenza che renda nuovamente possibile la sua partecipazione” (p. 17); “Quando immagino M. come adulta, mi pongo delle domande, la prima fra tutte che tipo di lavoro potrebbe fare?” (p. 33); “So che questo cammino possa essere vissuto dalla ragazza come una corsa ad ostacoli, ma sono certa che M. ce la possa fare se correttamente stimolata” (p. 36); “Ho conosciuto situazioni che prima non avrei mai immaginato. Non tanto la situazione di M., che tra le disabilità, è forse una delle migliori che ci si possa augurare, ma ho visto altri ragazzi con disabilità più gravi che realmente mi hanno fatta sentire molto fortunata” (p. 37); “A volte i colleghi delle discipline curricolari non sanno neanche quale sia la funzione del collega di sostegno, non comprendono che il docente di sostegno è docente sulla classe, e non possono permettersi di ‘cacciare’ l’insegnante più l’alunno dalla classe, perché giudicati fastidiosi” (p. 38).

La neoministra, d’altronde, prometteva bene già ai tempi dell’università. Ecco un paio di stralci ricavati dalla sua tesi di primo livello (Rousseau politico: dai due Discorsi al Contratto sociale, a. a. 2003-2004), consultabile per intero come la relazione finale SSIS, in entrambi i casi a pagamento, sul sito tesionline.it: “Dopo che lo stato di natura non esiste più o forse non è mai esistito, Rousseau non si perde in nostalgie nel tentativo di ricostruire un passato per proporlo come presente, anzi quel passato è utile solo per costruire un nuovo presente, una nuova società” (p. 147); “Questi sono i motivi, per i quali, l’uomo deve benedire l’attimo che lo ha trasformato da animale selvaggio qual’era nello stato di natura, in uomo intelligente” (p. 149).

Infine la ciliegina sulla torta, un brano tratto dalla laurea specialistica (Rousseau e Voltaire: il terremoto di Lisbona, a. a. 2007-2008) di Azzolina, anch’essa leggibile a pagamento sul sito indicato: “Inoltre, non solo gli uomini sono sottoposti alle sofferenze, alle quali, la natura li espone, ma sono fonte per la maggior parte dei loro stessi mali. Sono loro che si fanno la guerra, non certo la natura li costringe a lottare e a morire nei campi di battaglia. Anche se la natura avesse avuto un ordinamento differente e non avrebbe arrecato alcun tipo di dispiacere o di difficoltà agli uomini, loro comunque non sarebbero stati capaci di essere felici proprio a causa del loro carattere infelice” (p. 227).





