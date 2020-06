e

Cinquantasei anni, una moglie due figli, un gatto. Un camice da medicouna divisa da poliziotto. “ssere medicopoliziotto durante l’mergenza sanitaria ha significato contemporaneamente sentire la responsabilità di salvaguardare la salute degli agenti per loro stessiperchloro, a loro volta, garantissero la sicurezza della popolazione sul territorio più colpito d’Italia, parliamo di Lodi, Milano, Piacenza, Brescia, Bergamo. È stata una sfida, ma siamo riusciti a farentrambe le cose”.

Racconta così i giorni difficili nella zona rossa Alessandro Ciprani, I dirigente medico della Polizia di Stato, è romano, ex studente della Sapienza, dirige il Centro sanitario polifunzionale di Ps di Milano.

Venerdì 21 febbraio, quando il lock down aveva colpito solo alcune aree del Nord, Ciprani e i suoi colleghi, propose di trasformare una scuola per allievi di polizia di Piacenza in un Cos, un Centro operativo sanitario di prima assistenza, una sorta di piccolo ospedale per i poliziotti dove gli agenti venissero sottoposti a test diagnostico e i positivi al virus ricoverati. Una struttura per la quale solo tra il 9 e il 13 marzo sono transitati 370 uomini e donne della Ps.

Da scuola a ospedale

“Il 21 febbraio era un venerdì, il lunedì successivo la nostra Scuola per allievi era stata già sgombrata e trasformata in una struttura per la diagnosi di Covid e per l’accoglienza dei colleghi positivi. Da queste parti eravamo già in una fase calda dell’epidemia e negli ospedali del territorio il triage era sempre più selettivo, e per mancanza di posti non venivano accettati pazienti se non quelli con sintomi molto gravi. Ma noi dovevamo proteggere il nostro personale, per loro stessi e per la collettività con la quale il contatto è continuo”, racconta.

Da Roma arrivarono presto alla scuola di Piacenza quattro infermieri: due ragazze e due ragazzi, anche loro poliziotti col camice “bravissimi”. E nel giro di qualche giorno cominciarono ad affluire i positivi. “Ne arrivano cinque subito – riprende Cipriani– e poi altri ancora. Li abbiamo curati, isolati, abbiamo rintracciato tutti i loro contatti stretti, colleghi e colleghe. Abbiamo lavorato fino al 27 aprile, quando il nostro centro ha chiuso, qualche volta anche la sera tardi, anche saltando i pasti e senza accorgerci di averli saltati. Ma abbiamo contenuto completamente il contagio. E nessuno dei nostri pazienti ha portato il virus a casa”.

Proteggere il resto del paese

Una casa che molto spesso era lontana. Perché nelle prime settimane di emergenza, centinaia di agenti sono confluiti da tutta la penisola in Lombardia e nei territori ad alto rischio, col compito di presidiare i confini della zona rossa per contenere i contagi nel resto del paese e per continuare a garantire la legalità “specialmente nelle zone rurali, quelle isolate che avrebbero potuto essere bersaglio di criminali”, dice il medico. “Molti dei poliziotti transitati qui – riprende – erano giovani, anche tra i 20 e 30 anni, e tanti meridionali. Sapevo che non sarebbe stato facile tenere i positivi chiusi in piccole camere singole per settimane, senza neanche la tv a disposizione, e con una gran voglia di tornare alla base dopo una missione pesante e rischiosa nella zona rossa. E tutto questo, per altro, con un clima esterno che non aiutava. Perché per le strade di Piacenza il silenzio era assoluto, gli unici suoni erano quelli delle sirene delle ambulanze. Mi accorgevo delle difficoltà degli agenti, e mi dispiaceva”.

Vecchie passioni ritrovate

Ma in seguito Cipriani notò un cambiamento che lo colpì. “I ragazzi hanno cominciato a organizzarsi, alcuni mi dicevano di essersi ricordati di vecchie passioni per l’inglese o per l’informatica, e che stavano seguendo corsi su tablet e cellulari. E quando gli chiedevo come andava, cercando di fare anche un po’ di assistenza psicologica per quanto potessi, hanno cominciato a dirmi: ‘dottore non si preoccupi, è giusto stare qui, non possiamo tornare a casa, dobbiamo proteggere almeno il Sud da questo virus’. Abbiamo avuto agenti che non si negativizzavano: un ragazzo è stato isolato per 45 giorni. Ma da un certo punto in poi ho visto solo consapevolezza e responsabilità, in tutti”.

La sintonia con i colleghi

Il bilancio di quei giorni difficili è comunque positivo per questo medico poliziotto. “È la prima volta che vivo un’esperienza di così intensa sintonia tra colleghi. Ho visto – conclude – un grande impegno tra i giovani medici in servizio nella zona più colpita dal Covid-19, uomini e donne appena assunti a cui è toccato un battesimo del fuoco, che si sono trovati a fronteggiare una situazione inedita, complessa, e faticosa, consapevoli dell’importanza di contenere il più possibile il rischio nel personale, perché chi indossa una divisa, come chi indossa un camice, soprattutto in tempi come questi deve stare sul pezzo”.