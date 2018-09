IL RENE policistico dell’adulto è la più comune malattia ereditaria nefrologica intorno alla quale c’è ancora poca informazione. Basti pensare che dalla comparsa dei primi sintomi alla diagnosi passano circa due anni. Ad essere colpiti da questa patoligia, che provoca la formazione di cisti in entrambi i reni, sono circa sono circa 24 mila italiani. Durante la vita di un individuo, le cisti aumentano in numero e in dimensioni fino a causare, nella metà dei pazienti, la perdita totale di funzionalità renale. Si registra, infatti, un aumento di 10 volte delle dimensioni dei reni che possono arrivare a pesare fino a 10 chili, e anche di più. In occasione della Giornata mondiale, che si tiene il 4 settembre, verrà presentata una campagna informativa promossa da Airp (Associazione italiana rene policistico Onlus) e da Otsuka Pharmaceutical Italy. Prevede open day gratuiti in diversi ospedali italiani e un portale web che raccoglie vari podcast con le storie dei tanti pazienti. L’obiettivo è mostrare a chi deve affrontare la malattia – medici, pazienti e caregiver – che oggi, grazie a nuove opzioni terapeutiche a disposizione, è possibile gestire con maggiore facilità i problemi che possono scaturire dal rene policistico.

• LE TESTIMONIANZE

“Ho paura a mettere al mondo un bambino. Non me la sento di poter trasmettere la mia malattia”. “La malattia c’è, ma non si vede. Ma se continui a fare, almeno in apparenza, la vita che facevi prima, che malattia è? Che ne sanno di tutti i tuoi sforzi. Vaglielo a spiegare come ti senti, sempre appeso al filo delle analisi, controllare ossessivamente i risultati del laboratorio, e se vanno meglio dell’ultima volta o se non sono peggiorati è festa grande”. Queste sono alcune delle frasi estrapolate dagli audio-racconti di Marta (35 anni) e Federico (42 anni), due pazienti che hanno voluto raccontare la propria esperienza con il rene policistico autosomico dominante.“Quando il medico mi ha comunicato di avere il rene policistico mi sono presa un colpo! Ho avuto una reazione di panico, mi sono sentita male e sono svenuta”. Ecco cosa ricorda del momento della diagnosi Marta. Il pensiero è poi subito andato al futuro e alla possibilità di diventare madre. Un desiderio forte che si è scontrato con la diagnosi: “Ero spaventata all’idea di non potere avere figli”. Paura di trasmettere la malattia ai propri figli, rassegnazione per un destino segnato e frustrazione per la scarsa conoscenza della patologia. Sono questi i sentimenti più comuni tra chi affronta la malattia.

• LE TERAPIE

“Un’indagine condotta dall’istituto di ricerca GfK ha mostrato come oltre 7 pazienti su 10 si dichiarino angosciati per il proprio domani e come 6 su 10 pensino che, contro la propria condizione, ci sia poco da fare. Alla paura e alla rassegnazione – spiega Luisa Sternfeld Pavia, presidentessa dell’Airp – si aggiungono poi le preoccupazioni per il lavoro e per la creazione di una famiglia. Stando ai dati di Gfk, il rene policistico influisce sul desiderio di maternità o paternità in 1 paziente su 2 e in 3 soggetti su 10 la patologia ha un impatto a livello lavorativo”.

Fino a poco tempo fa, le uniche opzioni terapeutiche erano la dialisi e il trapianto di rene. Ora, invece, qualcosa sta cambiando: la ricerca, infatti, sta studiando nuove molecole capaci di ritardare il momento dell’entrata in dialisi o il trapianto. Questo, insieme ad un corretto stile di vita, può sicuramente permettere ai pazienti di affrontare al meglio la malattia.