L’ultima puntata registrata di X Factor 12 ha portato a termine la fase di selezione. Ecco come sono andati gli Home Visit.

Terminata la seconda fase di selezione dei talenti che protagonisti di X Factor 12, quella di Bootcamp, è la volta degli Home Visit. I ragazzi stavolta sono chiamati a esibirsi in isolati studi di registrazione, lontano dal caos cittadino e dal tran tran quotidiano. Ai giudici il compito di scegliere solo tre dei cinque talenti per categoria arrivati a questa fase della sfida. Chi sarà riuscito a superare anche l’prova? Scopriamolo insieme!

Ecco il riassunto degli Home Visit: scopriamo i concorrenti dei Live di X Factor 2018!

X Factor 12, Home Visit: il riassunto della puntata

La gara si apre con la sfida tra gli Over, categoria assegnata a Fedez. Nei Garage Studios della campagna toscana, i talenti hanno dovuto confrontarsi con le canzoni scelte dal rapper: Vita di Lucio Dalla per Renza Castelli, Valerie di Amy Winehouse per Naomi Riveccio, Creep dei Radiohead per Matteo Castelli, Chained to the Rhythm di Katy Perry per Jennifer Milan e Under the Bridge dei Red Hot Chili Peppers per Facundo Gaston Gordillo.

A supporto di Fedez sono giunti due giudici straordinari: i producer Takagi & Ketra, re Mida della musica italiana. Tra esibizioni perfette e altre meno, con il colpo di scena dell’autoeliminazione di Facundo Gaston Gordillo, che ha preferito uscire da X Factor di sua spontanea volontà, la scelta di Fedez ricade su Renza Castelli, Matteo Costanzo e Naomi.

Ecco il video-riassunto dell’Home Visit degli Over:

La gara prosegue negli Studios La Fabrique in Provenza, dove Mara Maionchi ha portato i suoi Under Uomini. Queste le assegnazioni: a Pierfrancesco Criscitiello River di Eminem, New Shoes di Paolo Nutini per Leo Gassman, La notte di Arisa per Leonardo Parmeggiani, Sogni appesi di Ultimo per Emanuele Bertelli e… un brano inedito, scelto dallo stesso artista, per Anastasio!

A supporto di Mara, una stella della trap italiana: Achille Lauro. A convincere i giudici sono: Anastasio, Leo Gassmann ed Emanuele Bertelli.

Di seguito il video-riassunto degli Under Uomini:

Si vola quindi in Belgio, ai Draft Recording Studios. È il turno di Manuel Agnelli e le sue Under Donne. Le assegnazioni del cantante sono le seguenti: It’s Oh So Quiet di Björk a Martina Attili, Make You Feel My Love di Adele a Camilla Musso, La musica non c’è di Coez per Ilaria Pieri, Monster di Kanye West assegnata a Luna Melis e Rise Up di Andra Day a Sherol Dos Santos Da Veiga.

Aiutato dal rapper Ghemon, Manule Agnelli sceglie di mantenere in gara dopo un confronto piuttosto acceso: Sherol, Luna Melis e Martina Attili.

Ecco il video-riassunto delle Under Donne:

Infine, agli Ocean Sound Recordings in Norvegia va in scena la scelta di Asia Argento, per la categoria dei Gruppi. Le band si esibiscono con le seguenti canzoni: Jealous Guy di John Lennon per i BowLand, Ragazzo di strada dei Corvi per i Red Bricks Foundation, Bad Romance di Lady Gaga per i Seveso Casino Palace, Revenge di XXXTentaction per gli Inquietude e Fight Da Faida di Frankie Hi-Nrg per i Moka Stone.

Ad aiutare Asia nella scelta c’è Aliosca Bisceglia, voce dei Casino Royale. La gara è avvincente, le band si superano per convincere i giudici, ma alla fine la scelta ricade su: BowLand, Red Bricks Foundation e Seveso Casino Palace.

Questo il video-riassunto dell’Home Visit dei Gruppi:

Al termine della puntata, i Gruppi hanno potuto incontrare per la prima volta il giudice che li accompagnerà nel percorso durante i Live, sostituendo Asia Argento: Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. L’appuntamento con la prima serata dal vivo è per giovedì 25 ottobre. X Factor 12 entra finalmente nella fase più calda, lì dove i giochi si fanno duri per davvero!

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/xfactoritalia/