The Voice 2019 è iniziato: ecco come sono composte le squadre dopo la prima puntata del talent condotto da Simona Ventura.

L’avventura del talent di Rai 2, The Voice of Italy, condotto da Simona Ventura, è inziata il 23 aprile 2019. Grande spettacolo, ritmo forsennato e una giuria scatenata hanno caratterizzato il primo episodio, con Elettra Lamborghini che ha rubato la scena seguita da Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio.

In attesa della seconda puntata, scopriamo qual è la composizione delle squadre dopo la prima puntata. Ecco quali talenti sono entrati a far parte dei quattro team.

The Voice 2019: le squadre

Sono state molte le giovani (e meno giovani) voci che si sono fatte notare durante la prima puntata di The Voice, tra brividi di paura e sprazzi di gioia ed energia.

Scopriamo insieme qual è la composizione delle squadre fino a oggi:

Team Morgan – Noemi Mattei, Morgana, Matteo Camellini, Diablo

Team Elettra Lamborghini – Giorgia La Commare, Serena Maria Police

Team Gué Pequeno – Josè Previti, Ares Favati, Sindolls, Sophia Murgia

Team Gigi D’Alessio – Stefano Colli, Marta Verrecchia, Kumi Watanabe, Eliza G

Simona Ventura

Statistiche sulla prima puntata di The Voice

Dalla prima puntata sembra dunque che l’unica ad essere rimasta indietro sia Elettra Lamborghini, con due soli concorrenti acquisiti contro i quattro dei rivali. Ma ci aspettano ancora quattro appuntamenti con le Blind Audition, quindi avrà tempo per rifarsi e completare il suo team di 14 talenti.

Interessante notare dalle statistiche che nella prima puntata il più ‘buzzoso’ dei giudici è stato Gigi D’Alessio, giratosi 11 volte, mentre il meno ‘buzzoso’ è stato Gué Pequeno, giratosi 8 volte.

Percentualmente la più rifiutata per numero di buzz avuti è stata Elettra, con il 66%. Da qui il suo rimanere indietro rispetto ai rivali. Segue Gigi D’Alessio al 54%, Morgan al 44% e Gué Pequeno al 37%.

Già da questi dati si può intuire come i giovani concorrenti abbiano grande voglia di lavorare con un rapper e producer importante come Gué piuttosto che con artisti di un’altra generazione, come Morgan e soprattuto D’Alessio, o con un personaggio, Elettra, da cui evidentemente ritengono di poter imparare poco. Vedremo se questa tendenza si confermerà o meno.