Dopo Bologna e Modena le ‘sardine’ si mobilitano anche a Reggio Emilia con il flash mob “Reggio Emilia non si Lega” in programma sabato nonostante non sia prevista una visita elettorale di Matteo Salvini. Nella città emiliana il leader del Carroccio ha già fatto tappa il 9 novembre scorso.

L’appuntamento è alle 18.30 in Piazza Prampolini, davanti al Municipio, cuore del centro storico reggiano. A organizzare l’evento un gruppo di dieci persone tra cui Stefano Salsi, di professione comunicatore. “Abbiamo percepito la voglia di scendere in piazza anche a Reggio e di riappropriarci della nostra città. Tutto ciò era qualcosa che mancava da tempo. L’obiettivo è essere in tanti, stretti come sardine e tutti col sorriso. Salvini è già stato a Reggio e sabato non ci sarà? Questo depone a nostro favore in un certo senso perché significa che non c’è una strategia, ma semplicemente la voglia di esserci”.

Settemila sardine in piazza a Modena

L’appuntamento – come da prassi – è stato lanciato su Facebook e in poche ore ha raggiunto migliaia di condivisioni. Con una regola: manifestazione pacifica “che non è volta ad offendere nè a minacciare nessuno”, ricordano i promotori. “Ci troveremo con la pioggia o con il vento per ricordare a tutti che l’Emilia non è quella che racconta Matteo Salvini – spiegano gli organizzatori – che l’Emilia non è una terra di odio e di razzismo ma una terra di pace, fratellanza, tradizioni e valori della Resistenza che non abbiamo dimenticato. Noi giovani reggiani scendiamo in piazza per dire no a questa destra estrema in nome di quello in cui crediamo”. Anche in questo caso, tra i requisiti per partecipare, la richiesta di non portare bandiere o simboli di partito.

rep





A Piacenza è nato il gruppo in Facebbok: “C’è qualcuno che vuole diventare una sardina? – l’appello – Questa pagina è stata creata per cominciare la “pesca” dopo la grande e civile manifestazione di Bologna. Che il tam tam cominci…”. Anche a Rimini – dove oggi Matteo Salvini è presente al Congresso nazionale del Sap – si prepara un evento delle “sardine”. L’appuntamento è per domenica 24 novembre in piazza Cavour. Data non casuale: “riempiamo la piazza , mentre Salvini inaugura la nuova sede della Lega a Rimini”. A Parma invece l’appuntamento è per lunedì 25 novembre alle 19 in piazza Duomo.



Le “sardine” a Firenze. E si mobilitano anche al Sud

Firenze sarà il primo appuntamento del movimento che riempie le piazze laddove arriva Matteo Salvini. Sabato 30 novembre il leader della Lega sarà al Tuscany Hall per una cena con mille militanti del Carroccio per dare il via ufficiale alla campagna in vista delle elezioni regionali della primavera del 2020 in Toscana. E come già accaduto a Bologna e a Modena, anche nel capoluogo toscano scenderanno in piazza le ‘sardine’ con lo slogan “La Toscana non si Lega”. Dalle 18.30 alle 19,30 è l’orario indicato della manifestazione. Ancora il luogo esatto della manifestazione non è stato scelto, anche si ipotizza piazza della Repubblica, nel centro storico.

L’iniziativa delle ‘sardine’ fiorentine è stata lanciata su Facebook da Bernard Dika, 21 anni, ex millennials della direzione Pd quando il segretario del partito era Matteo Renzi. “Senza bandiere e fumogeni, insieme da semplici cittadini per una Toscana che non si lega!”, ha scritto Dika che compare tra i promotori insieme a Matilde Sparacino, Danilo Maglio, Cristiano Atticciati. L’evento organizzato su Facebook interessa ad ora 25.208 persone e 7.389 persone dichiarano che parteciperanno. “Perché Salvini può dire che prenderà la Toscana e tutti noi stiamo zitti? Incontriamoci in piazza e arriviamo da tutta la Toscana. Per incontrarci, stare insieme come comunità oltre bandiere e partiti. Senza violenza e odio, senza fumogeni o sassi”.

Per dire no alla politica dell’odio è nata anche la pagina delle “sardine” a Benevento: ‘AAA Sardine Sannite Cercasi’ è il gruppo pubblico aperto dopo il flash mob a Bologna. L’idea è partita da Annachiara Palmieri ed Elide Apice e sinora ha raccolto l’adesione di circa 320 persone.

Si ispirano alle “sardine” che hanno invaso Bologna anche i ragazzi che a Sorrento hanno organizzato un flash mob in occasione dell’arrivo in città di Matteo Salvini per ufficializzare l’adesione dei sindaci di Sorrento e Positano alla Lega. “Sarà una manifestazione pacifica e apartitica, senza bandiere”. Durante il flash mob si inviteranno i partecipanti a “scambiarsi un libro per donarlo a Salvini, che ne ha molto bisogno”. L’appuntamento è per giovedì alle 10:30 nella piazza Sant’Antonino di Sorrento, poco distante dal Circolo dei Forestieri dove alle 11 è atteso l’ex ministro dell’Interno.





Fonte