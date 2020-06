Le reazioni social ai nuovi giudici di X Factor 2020: ecco cosa pensano i fan di Emma, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli.

Se c’è una cosa che i nuovi giudici di X Factor 2020 hanno già fatto, è riaccendere la curiosità nei potenziali spettatori. Se nella scorsa edizione, infatti, gli organizzatori si erano affidati al carisma ormai scontato di Mara Maionchi e allo scandalo legato a Sfera Ebbasta, stavolta sembrerebbero esserci più motivi d’interesse.

Ma quali sono state le reazioni sui social ai ritorni di Manuel Agnelli e Mika e al debutto di Hell Raton ed Emma?

X Factor 2020: le reazioni social ai nuovi giudici

I due ritorni hanno messo d’accordo la gran parte dei fan. Manuel Agnelli lo scorso anno era mancato, e non poco, con il suo fare da ‘cattivo’ e con il suo bagaglio d’esperienza immenso. E anche Mika aveva dimostrato, nella sua ospitata per presentare il nuovo album, di avere ancora la brillantezza di un tempo.

Ma a stupire e a far chiacchierare di più sono state le due new entry. Se Emma era già ampiamente attesa, in questo che è l’anno del decimo anniversrio della sua carriera, la grande sorpresa è stata la presenza di Hell Raton.

“Ma chi è?” si sono chiesti molti fan, evidentemente poco avvezzi al mondo dell’hip hop. Generalmente in questi casi è però facile ribaltare lo scetticismo iniziale, e il rapper e produttore sardo potrebbe rivelarsi la vera carta vincente di questa edizione.



Fonte foto Hell Raton: https://www.facebook.com/Hellzbass

X Factor 2020: e Mara?

A dividere i fan è stata invece l’assenza di Mara Maionchi. La regina e decana del talent, che aveva preso parte a 7 delle 13 edizioni del programma, ha infatti ceduto il proprio scettro a Emma Marrone.

D’altronde, Alessandro Cattelan aveva già confermato che ci sarebbe stata una sola donna al tavolo dei giudici, e quando il nome di Emma ha iniziato a circolare con insistenza tutti hanno compreso che per la Maionchi stavolta non ci sarebbe stato spazio.

Ma la nostalgia è già grande, e su Twitter non mancano messaggi speranzosi per un suo ritorno: “Senza Mara Maionchi non sarà lo stesso“, “La giuria promette bene, però Mara mancherai come l’aria“, “Comunque X Factor senza Mara Maionchi è come la pizza senza mozzarella“.

Di seguito il post con la conferma di Emma:

Fonte foto Hell Raton: https://www.facebook.com/Hellzbass