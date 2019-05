Francesca De Andrè, Guendalina Canessa e Valentina Vignali al Grande Fratello hanno sparlato di Mila Suarez (e questa non è una novità), ma al contrario delle altre volte ieri sera si sono lasciate andare a commenti davvero poco eleganti in presenza di Martina Nasoni e Gennaro Lillio.

Ad aver maggiormente infierito è stata l’ex gieffina Guendalina Canessa: “Fa facce che neanche in un film por*o, io mi vergogno per lei. Se un giorno mi vedete in quello stato datemi due cazzotti in faccia eh! Ma manco se fossi Jennifer Lopez farei quelle facce lì a mignot*a“. Offesa che ha scatenato l’ilarità delle altre ragazze “Cosa una botta? La canotta?“.

Poco dopo Valentina Vignali si è chiesta: “Io mi faccio sempre molte domande sulle persone che hanno oggetti di valore e non hanno un lavoro. Non ha neanche una casa. Continua a dire che ha il Rolex, le Louboutin.. Io certe cose le ho ma lavoro da quando ho 16 anni“, seguita da Francesca De Andrè: “Ha un sacco di borse di Chanel ed Hermes.. Vendile e comprati una casa no?” Anche in questa occasione è stata Guendalina Canessa a dare il colpo finale: “E’ il lavoro di modella ragazze, pagano tanto bene capito?“.

Ecco i video incriminati:

Addirittura Guendalina dice “ma neanche se fossi Jennifer Lopez farei quelle mosse lì da MIGNOTTA”, Don André si sbellica delle risate e Vignali cerca di correre ai ripari dicendo parole tipo “calotta, botta, marotta..” #GF16 @carmelitadurso @GrandeFratello @InfoMalgioglio pic.twitter.com/8nNqx4kcuz — dang (@dan_dang7) 11 maggio 2019