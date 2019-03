CI SONO tradizioni casalinghe che fanno bene alla salute. Tanto che alcune finiscono dritte nei consigli dei medici. Come le pulizie di primavera: non solo rinfrescano casa e ci aiutano a fare un po’ di movimento ma possono dare una mano anche ad evitare prurito, lacrimazione, nasi chiusi e starnuti. Perché lavano via una buona parte degli allergeni che si accumulano in casa. A ribadirlo, invitando anche chi alla tradizione delle pulizie di primavera è sempre stato magari poco propenso, è l’American College of Allergy, Asthma and Immmunology (ACAAI), stilando una piccola lista di consigli che potrebbero essere utili soprattutto con l’apertura ufficiale della stagione delle allergie, quando di consueto tornano i vademecum e i consigli degli esperti per gestire i fastidi senza ricorrere all’armadietto dei farmaci, o meglio non solo.

Le pulizie contro gli allergeni indoor

Perché non ci sono solo i farmaci. Piccole accortezze possono essere di grande aiuto. A cominciare proprio dalle pulizie. “Una pulizia accurata aiuta a liberarsi di polvere, muffe, peli di animali e altri allergeni che potrebbero aver infestato la casa durante l’inverno – ricorda Todd Mahr, presidente dell’ACAAI – Molte persone pensano che la primavera e l’autunno siano le stagioni in cui entrano in gioco le loro allergie. Non tengono in considerazione il fatto che gli allergeni indoor possono causare problemi alle vie nasali e ai polmoni e che una pulizia accurata può aiutare”. E se è vero che eliminare del tutto gli allergeni è impossibile, piccole mosse possono aiutare a combattere i nemici di occhi, naso, bronchi e pelle nascosti in casa.

Scelta consapevole dei sistemi di pulizia

Così, ricordano dall’associazione statunitense, se è vero che la primavera è il momento in cui con piacere si riaprono le finestre, meglio farlo con accortezza: le finestre (così come i finestrini delle automobili) sono le principali porte di ingresso per i pollini trasportati dalle folate di vento. Meglio farlo, aggiungono dall’Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid) al mattino presto o in tarda serata, quando la concentrazione dei pollini è più bassa. Per ripulire l’aria in casa, utile è il cambio periodico dei filtri dei sistemi di purificazione dell’aria, raccomandato dagli esperti ogni circa tre mesi. Ma anche la scelta di quale utilizzare conta: meglio scegliere sistemi con MERV intorno a 11-12 (più è alto questo numero, maggiori sono le particelle bloccate dai filtri). E ancora: per la pulizia della casa aspirare regolarmente, meglio con un aspiratore con tecnologia ciclonica o strumenti con filtro Hepa (high efficiency particulate air), lavare settimanalmente i letti, prestando particolare attenzione alla pulizia della tappezzeria degli animali domestici, che sarebbe opportuno tenere lontani dalla camera da letto. I tappeti, aggiungono da Waidid, sarebbe meglio proprio metterli da parte. Sì alla tende purché vengano lavate frequentemente: sono un ricettacolo di particelle allergenizzanti.

Lotta all’umidità

Lotta infine su tutti i fronti all’umidità, ricordano ancora gli esperti, nel caso in cui l’allergia sia alle muffe. Così, raccomandando dall’Acaai, sì ad aspiratori in bagno per eliminare ogni traccia di umidità e attenzione a mantenere le superfici di casa completamente asciutte, magari controllando l’umidità domestica così che rimanga al di sotto del 60%.

