Le prime dichiarazioni dei Big in gara al Festival di Sanremo 2020, 70esima edizione della kermesse, condotta quest’anno da Amadeus.

Il 2019 si è chiuso con l’annuncio a sorpresa dei 22 Big che saliranno sul palco dell’Ariston per competere nel 70esimo Festival di Sanremo. Un cast, quello selezionato da Amadeus, che ha ricevuto, come sempre, numerose critiche in queste prime ore di dibattito. Eppure, c’è anche chi crede che possa aver fatto centro.

Intanto molti dei cantanti in gara hanno già affidato ai social il proprio pensiero su quella che è la realizzazione di un sogno o un primo obiettivo raggiunto in una carriera ancora lunga e piena d’opportunità.

Sanremo 2020: le prime dichirazioni dei Big

Una delle grandi sorprese di questa selezione, anche se il suo nome era nell’aria, essendo tra l’altro un volto noto in casa Rai, è Elettra Lamborghini. Su Instagram la cantante si è lasciata andare a queste dichiarazioni: “Ebbene sì… è tutto vero!!! Sono ufficialmente tra i 22 Big che si esibiranno a febbraio sullo storico palco del Teatro Ariston di Sanremo. Mi sto preparando a quest’evento in segreto da tanto tempo, io e la mia canzone non vi deluderemo tranquilli!! A pra foco!!!“. Ecco il suo post:

Meno parole ha utilizzato Elodie per festeggiare questa sua partecipazione, che d’altronde non è la prima della sua carriera: “Il 2019 è stato un anno incredibile e per questo vi devo dire grazie! Il 2020 parte col botto, ci vediamo a Sanremo“.

Più prolisso il vincitore di Amici, Alberto Urso, che tenterà di rinverdire una vecchia tradizione portata avanti in un biennio da Marco Carta e Valerio Scanu: quella di trionfare prima nel talent e poi sul palco dell’Ariston. Queste le parole del cantante: “Questa mattina mi sono svegliato con la splendida notizia che avrò l’opportunità di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo: quando mi è stato detto non riuscivo a crederci, è davvero difficile trovare le parole giuste per esprimere a pieno ciò che provo e sento in questo momento. Sanremo è un sogno, solo a pensarci mi tremano già le gambe!“.

Anche chi quel palco lo ha già frequentato, con risultati importanti, ha avuto modo di esprimere nelle ultime ore la propria gioia. Ad esempio Francesco Gabbani: “Sono felice di tornare al Festival, anche perché si tratta di un ritorno particolare. Ho riflettuto a lungo se accettare l’invito di Amadeus, ma ci sarò, ho la canzone giusta“.

Stesso discorso per Marco Masini: “Sono molto felice di poter dare il via ai festeggiamenti per i nostri 30 anni su un palco che mi ha dato tanto, quello di Sanremo! Il nostro 2020 inizia dal Teatro Ariston, e sarà bellissimo!“.

Ironico e sardonico nel suo stile Bugo, che ha commentato con queste parole la sua conferma tra i Big: “Bugo e Morgan a Sanremo! Tra i vari ‘forza Bugo’ e i ‘ma chi caz*o è Bugo’, o anche ‘pensavo che Bugo fosse morto’ oppure ‘era ora Bugo’, avrete forse letto le notizie che sono qui a confermarvi che parteciperò con il mio grande amico Morgan al prossimo Festival di Sanremo!“.

Realizza invece una doppietta Enrico Nigiotti, che aveva partecipato a Sanremo anche nel 2019: “Il 2020 inizia con Sanremo dove sarò nuovamente in gara e questo mi rende davvero tanto felice e molto concentrato, perché voglio fare bene“. Che non gli siano andate giù le tante mancate vittorie tra i talent e l’Ariston?