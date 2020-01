I Queen si esibirono a Sanremo nel 1984 per la prima volta in Italia: una performance storica che fece molto rumore in tutto il mondo.

Nel corso degli anni sono stati tantissimi gli ospiti internazionali che si sono avvicendati a Sanremo, sul palco dell’Ariston. Tra questi, i Queen sono stati forse i più acclamati di sempre. Eppure, la loro esibizione è rimasta nella storia più per le polemiche che per la loro intrinseca qualità.

Rinfreschiamoci la memoria ricordando insieme la storia di quell’ospitata che rappresentava la prima volta della band di Freddie Mercury in Italia.

Queen a Sanremo: il racconto dell’esibizione

Il 4 febbraio 1984 fu una data storica: per la prima volta i Queen mettevano piede in Italia per suonare, almeno in teoria. L’occasione gli era stata fornita dal Festival di Sanremo, che aveva insistito per averli come super ospiti d’onore.

In quell’anno Freddie e compagni erano impegnati nella promozione dell’album The Works, e non si fecero scappare questa chance di poter incontrare per la prima volta il pubblico italiano. Non tutto però andò secondo i piani…



Freddie Mercury

I Queen in playback

L’arrivo dei Queen a Sanremo fu regale: si presenatrono in riviera con venticinque tecnici e ben tre camion di apparecchiature, come ricordato da Eddy Anselmi nel libro Il Festival di Sanremo.

La loro idea era dunque quella di esibirsi per davvero. Ma in quegli anni le case discografiche avevano deciso d’imporre a tutti, concorrenti e ospiti, il playback, perché il Festival serviva per vendere dischi e bisognava presentare il prodotto migliore possibile.

Un’imposizione che mandò su tutte le furie Freddie Mercury e i Queen. E così, dopo una presentazione piuttosto surreale da parte dei conduttori Pippo Baudo e Beppe Grillo, la band salì sul palco per esibirsi in playback sulle note di Radio GaGa. Ma non fece proprio nulla per nascondere al pubblico che in realtà non si stava esibendo dal vivo, come si può ben vedere dal video della performance: