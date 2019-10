Le polemiche social non giovano allo Chef Rubio televisivo. Almeno a guardare i dati Auditel. Lo chef ed ex rugbista, protagonista quotidiano di controversie e invettive sui social network, è in onda dal 15 settembre nel prime time del Nove con la nuova trasmissione ‘Rubio alla Ricerca del Gusto Perduto’ e i dati d’ascolto raccontano di un calo progressivo e costante: il 15 settembre la trasmissione ha esordito con 373.000 spettatori e l’1.82% di share; il 22 settembre è stata seguita da 367.000 spettatori con l’1.6% di share; il 29 settembre da 344.000 spettatori e l’1.5% e ieri da 242.000 spettatori e l’1% di share.

Fonte