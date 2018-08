Siete pronti per scoprire le migliori playlist per l’aperitivo? Con queste raccolte di canzoni sarete i re degli organizzatori!

Ecco per voi le migliori playlist per l’aperitivo. Se volete organizzarne uno fra amici, oltre alla location, ai cocktail e al cibo, di certo dovrete pensare anche alla musica giusta. Beh, tranquilli, ci abbiamo pensato noi per voi! Siete pronti a divertirvi a ritmo di musica?

Spotify: le playlist per l’aperitivo perfetto

Organizzare un’aperitivo è sicuramente un’arte, che va dalla scelta del buffet fino alla musica. La compagnia, gli amici, le risate e i cocktail devono infatti avere l’atmosfera giusta, e scegliere le giuste canzoni sono sicuramente un dettaglio che può fare la differenza.

Se siete in cerca della migliore musica per aperitivo, la playlist di Spotify Aperitivo Time è quello che fa per voi: canzoni ideali per stare in compagnia, per un totale di più di 4 ore di musica che va a Jamiroquai a Ed Sheeran, passando per le hit dei Daft Punk e di tanti altri artisti. Davvero imperdibile.

Per un tocco originale, e sopratutto, per un aperitivo 100% italiano, la playlist Festa Italiana è quello che ci serve. Canzoni celebri e perfette per sorseggiare insieme un drink mentre tramonta il sole, dalle hit estive dei TheGiornalisti a quelle di Fedez e di Caparezza, sino ad arrivare ai grandi nomi della musica italiana come Rino Gaetano.

Volete invece ricreare un’atmosfera lounge, tipica dei migliori bar e locali della città? Allora ecco per voi Aperitivo Glam: musica frizzante ed energica, ideale sopratutto per una serata con tanti ospiti, magari organizzata all’aperto. Se la vostra idea è quella di progettare una serata che da aperitivo si trasformi in una festa, beh, non vi resta che schiacciare play!

Le playlist su Youtube di musica per aperitivo

Ma non finisce qui. Per una perfetta musica da lounge bar, Youtube può essere una soluzione molto interessante. Fra le tante compilation di musica per aperitivo, vi consigliamo Best of Chillout Music mix #1, due ore di canzoni da sottofondo intense e rilassanti, che vi trasporteranno direttamente su una spiaggia a Ibizia. Provare per credere, il risultato è garantito!

Oppure, che ne dite di un aperitivo più sofisticato? Immaginatevi la situazione: cocktail di classe, cibo gourmet e magari un outfit elegante e tanti ospiti desiderosi di fare conversazione. Se queste idee vi sollazzano, allora dovete provare questa playlist: New York Jazz Lounge – Bar Jazz Classics. 50 minuti di musica ideale per un aperitivo letterario o per un party di gran classe.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/cocktail-aperol-spritz-1542495/