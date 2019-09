Tommaso Paradiso ha annunciato la fine dei Thegiornalisti. L’artista proseguirà la carriera da solista: ecco le sue dichiarazioni su Instagram.

Ha utilizzato Instagram, Tommaso Paradiso, per annunciare la fine dei Thegiornalisti. La notizia, che era nell’aria da un paio di mesi, si è effettivamente rivelata vera, nonostante le tante smentite che si erano susseguite nei giorni della vigilia del mega evento al Circo Massimo.

La carriera di Tommaso Paradiso ovviamente però proseguirà, seppure come solista. Quel che sarà del gruppo senza il proprio frontman, invece, non è ancora stato chiarito.

I Thegiornalisti si sono sciolti: l’annuncio su Instagram di Tommaso Paradiso

“Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti ma come Tommaso Paradiso“. Così ha aperto la storia con il suo annuncio il cantautore romano. Da adesso in poi, la sua carriera proseguirà da solista e, sottolinea, è giusto così.

Perché i Thegiornalisti si sono sciolti? Paradiso non ha voluto dare alcun indizio. “Ovviamente ci saranno polemiche, sarò pronto a leggere e a sentire qualsiasi cosa“, ha continuato Tommy, pronto a subire una valanga di critiche in quanto colui che ha messo fine alla storia di uno dei gruppi più amati degli ultimi anni in Italia. Una colpa che però non sente di avere e che è pronto ad affrontare.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thegiornalisti

Tommaso Paradiso parla del futuro dei Thegiornalisti

Dopo aver sottolineato quanto difficili siano stati questi ultimi mesi, mesi in cui è stato male ma ha dovuto tirare avanti per preparare la grande festa del Circo Massimo, l’artista ha accennato a quale potrebbe essere il futuro del gruppo: “I Thegiornalisti per quel che mi riguarda non esistono più. Ma esistono le canzoni, sempre e solo quelle. Quelle di prima, quelle di oggi, e quelle di domani“.

Che possa dunque profilarsi un futuro per la band con un nuovo cantante? Al momento appare davvero difficile crederlo. La parola spetta a Marco Primavera e Marco Antonio Musella, che solo alla vigilia del Circo Massimo avevano fatto sentire per la prima volta la propria voce.

Di seguito il primo e ultimo singolo dei Thegiornalisti con una major, Maradona y Pelé:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thegiornalisti