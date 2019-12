Un nuovo album e un nuovo tour dei Rolling Stones nel 2020: le dichiarazioni di Ron Wood sui progetti futuri della band.

Ron Wood ha annunciato l’arrivo di un nuovo album e un nuovo tour dei Rolling Stones nel 2020. O almeno ha fatto intendere che i progetti potrebbero essere quelli.

Dopo aver chiuso nell’estate di questo anno il No Filter Tour, la storica band britannica si starebbe concedendo un piccolo periodo di pausa solo per ricaricare le batterie e mettere insieme le tessere di un puzzle che dovrebbe condurre ai nuovi progetti.

Rolling Stones, nuovo album nel 2020: parola di Ron Wood

A rendere più chiaro cosa potrebbe esserci nel futuro della band, ferma discograficamente dal 2005, è stato il chitarrista Ron Wood, in un’intervista ai microfoni del Sun.

Queste le sue parole: “Il nuovo disco è come un puzzle. Dobbiamo ancora mettere insieme i pezzi che mancano. Spero che lo si possa pubblicare nel 2020 in modo da proseguire il tour mondiale“.



The Rolling Stones

Nuovo tour dei Rolling Stones nel 2020

Insomma, nei piani futuri degli Stones potrebbe esserci un nuovo viaggio in tour in giro per il mondo con un’età media di circa 76 anni. Un risultato che, se non è record, di va molto vicino.

D’altronde, la sete della loro musica è ancora tangibile in tutti i paesi che li hanno visti protagonisti nel corso di una carriera quasi sessantennale. Basti pensare al tour terminato nell’agosto 2019, che ha fatto registrare numeri clamorosi: più di due milioni e 200mila biglietti venduti e un incasso totale lordo di oltre 415 milioni di dollari.

Di seguito il video di Satisfaction, probabilmente il brano dei Rolling Stones più famoso in assoluto e di certo una delle loro canzoni più amate: