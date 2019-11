I Greta Van Fleet sono pronti a lanciare un nuovo album, il secondo della propria carriera: ecco le dichiarazioni di Josh Kiszka.

I Greta Van Fleet, band rivelazione del 2018/2019, sono già pronti a dare alle stampe un nuovo album, il secondo della propria carriera dopo Anthem of the Peaceful Army, pubblicato sul finire del 2018.

Di questo nuovo lavoro ha parlato in un’interessante intervista a Kerrang! Josh Kiszka, affermando che si tratta di un lavoro completo e che rispecchia appieno il gusto della band. Ecco le sue dichiarazioni.

Greta Van Fleet: in arrivo un nuovo album

Dopo mesi di tour intensi e ricchi di concerti, i Greta Van Fleet sono pronti a prendersi un breve periodo di pausa per completare un lavoro, quello per il secondo album, che a quanto pare è già a buon punto.

Lo ha spiegato Josh Kiszka ai microfoni di Kerrang!: “Sarà un album completo, in estate per circa due mesi abbiamo davvero investito tutto il nostro tempo nella scrittura e nella registrazione dei nuovi pezzi. Speriamo che all’inizio del prossimo anno riusciremo a pubblicare questo nuovo disco. Siamo super entusiasti del lavoro fatto“.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/gretavanfleet

Josh Kiszka parla del nuovo album dei Greta Van Fleet

Nel corso dell’intervista, il frontman del gruppo ha spiegato che l’approccio alla musica da parte loro è semplice: scrivono i pezzi che gli piacciono, per il solo piacere di creare dell’arte che possa renderli orgogliosi.

Josh ha anche sottolineato che l’obiettivo dei Greta non è quello di dover dimostrare qualcosa in particolare, semmai quello di mettere in mostra alcuni aspetti che riguardano il nostro mondo e la nostra società. In tal senso, continua Kiskza: “Penso che questo nuovo disco rappresenti un passo in avanti nell’evoluzione e nel sound della nostra band“.

Quale sarà quest’evoluzione e quale sarà il loro nuovo sound del gruppo lo scopriremo solo nei prossimi mesi. La curiosità è tanta: riusciranno i giovani fratelli Kiszka e soci a togliersi l’etichetta di ‘cover band’ dei Led Zeppelin?

Di seguito il video di When the Curtain Falls:

