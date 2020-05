Nonostante il lockdown, i membri dei Linkin Park sono a lavoro per comporre e registrare nuova musica.

I Linkin Park sono stati comprensibilmente tranquilli sul fronte creativo sin dalla prematura scomparsa del cantante Chester Bennington, ma la band ha lavorato a nuova musica negli ultimi tempi, nonostante il lockdown derivato dall’emergenza legata al Coronavirus.

In un’intervista a Dan Nicholl dello show online Dan Really Likes Wine, il bassista Dave ‘Phoenix’ Farrell ha dichiarato: “Con la band, abbiamo scritto e fatto ciò prima che [la pandemia di Coronavirus, ndr] iniziasse, così casualmente a questo punto stiamo facendo incontri Zoom per pranzare insieme e dire ciao“.

Linkin Park, la band sta producendo nuova musica

Fino a quest’ultimo aggiornamento, l’ultima attività dei Linkin Park ruotava attorno al ventesimo anniversario dell’album di debutto della band, Hybrid Theory.

In una dichiarazione attraverso i loro canali social, i Linkin Park hanno scritto:

“Quest’anno celebriamo il 20 ° anniversario di Hybrid Theory e vorremmo che voi ne faceste parte. Siamo alla ricerca di foto, video, biglietterie, merch, volantini, souvenir e qualsiasi altra cosa che avete collezionato dai primi giorni di vita della band, dalla fine degli anni ’90 fino al 2000-2002“.

Linkin Park, la musica ai tempi del Coronavirus

In un’altra intervista di questa settimana, Phoenix ha dichiarato: “Per quanto riguarda la band, scriviamo sempre un po’, stiamo lavorando sulla nuova musica in questo momento. Ovviamente, con quello che sta succedendo a livello internazionale, siamo un po’ in pausa“.

Nel 2018, Phoenix disse a Sirius XM Volume West della possibilità di realizzare un altro disco dei Linkin: “È una grande domanda. Penso che il modo più semplice per rispondere sia dire probabilmente che non lo so”.

Qualcosa negli ultimi tempi dev’essere però cambiata, e adesso forse è arrivato il momento di regalare ai fan un nuovo capitolo della discografia della band che fu di Chester Bennington. Vedremo cosa ne verrà fuori…



Fonte foto: facebook.com/linkinpark/

