Nella conferenza stampa che anticipa la finale di Sanremo 2020, Amadeus ha parlato ampiamente della lite tra Bugo e Morgan: ecco le sue dichiarazioni.

Com’è inevitabile che fosse, la conferenza stampa che anticipa la finale di Sanremo verte per lungo tempo sulla lite sul palco tra Bugo e Morgan. I due sono stati squalificati, e Amadeus ha confermato che non canteranno più, nemmeno fuori concorso.

C’è chi parla di furibondo confronto, di sputi, di mani alzate. Il direttore artistico non commenta e non smentisce, ma dice la sua su quello che è stato un evento unico nella storia del Festival.

Sanremo 2020: Amadeus parla della lite Bugo-Morgan

Nel corso della conferenza stampa, Amadeus conferma che Bugo e Morgan non ci saranno, nemmeno fuori concorso. E non ci sarà nemmeno Bugo da solo, in quanto titolare della canzone.

“Sono stato fino alle 4.30 in giro per Sanremo a cercare Bugo, poi l’ho trovato“, ha raccontato il presentatore, “È sereno. Ha ragione, per quello che è il loro rapporto. Ma nel momento in cui lasci il palco…“.

Amdeus ha quindi proseguito: “Cristiano è una delle persone più educate che io abbia mai conosciuto nella mia vita. La prima cosa che mi ha detto è stata: ‘Ti chiedo scusa’. Era veramente triste e affranto epr il fatto di avermi creato un problema. Mi ha detto: ‘Con tutte le cose che hai da fare, sei qui alle 4 di mattina a parlare con me’“.



Amadeus

Il chiarimento tra Amadeus e Morgan

Un confronto alla fine c’è stato anche con Morgan, come rivelato dal direttore artistico: “Morgan mi ha mandato un messagio stamattina. Si è detto dispiaciuto. Lo conosciamo, si dice: ‘Genio e sregolatezza’. Ci sta. Anche lui è stato molto carino con me“.

Infine, il conduttore chiarisce di aver scelto la loro canzone non perché c’era Morgan, come dichiarato da quest’ultimo, ma perché è una canzone che gli piace e lo incuriosiva una coppia formata da due artisti così talentuosi e diversi tra loro: “Io sono uno che dà possibilità, non escludo un cantante dal Festival pensando a quello che poi potrebbe accadere. Scelgo in base alle canzoni, non pensando a ridurre il rischio. Morgan è e rimane un assoluto talento“.

Di seguito il video di Sincero: