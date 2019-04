Le parole di Levante su un suo possibile ritorno a X Factor in un’intervista rilasciata al Correre della Sera.

Levante è tornata e ne ha per tutti. La cantante siciliana, diventata famosa per brani come Non me ne frega niente e Pezzo di me, si è raccontata ai microfoni del Corriere della Sera in vista dell’uscita del nuovo singolo Andrà tutto bene, primo estratto dal nuovo album di inediti, atteso per l’autunno di quest’anno.

Nella sua interessante intervista, l’artista ha toccato molti argomenti: dalla sua partecipazione a X Factor come giudice nel 2017 alla situazione politica attuale in Italia. Ecco le sue parole.

X Factor: Levante esclude un ritorno

Pur ammettendo di aver imparato molto a X Factor, Levante ha del tutto escluso un suo ritorno: “Come esperienza è stata bella e formativa. Ho capito cosa sono e cosa non sarò mai. È stata un’edizione dove ho sentito violenza. C’è stata competizione e anche se mi avevano detto ‘siamo competitivi ma poi andiamo a farci pizza e birra’ alla fine pizza e birra non le abbiamo mangiate assieme“.

Un punto di vista chiarissimo. Ma, se non bastasse, la cantante ha aggiunto che loro hanno avuto lei, lei ha avuto loro e che ripetere un’esperienza del genere non avrebbe senso.

Il nuovo album di Levante

L’artista sta per tornare con un nuovissimo lavoro, che sarà anticipato da un singolo in uscita in questi giorni. Impossibile non parlare dunque di quello che cambierà nella sua musica.

Levante ha spiegato che il rosso sarà il colore del nuovo album: un colore che simbolegga la passione, la vita e la memoria. C’è un cambiamento rispetto alle sue canzoni del passato, ma l’energia è la stessa.

Parlando del singolo Andrà tutto bene, l’artista ha quindi raccontato: “Mi rivolgo a me stessa, alla donna che immaginavo di diventare. Non me lo aspettavo. Viviamo un futuro senza memoria, abbiamo dimenticato fatti incresciosi che ora tornano, si ripropone la destra fascista ed estrema che comunica solo odio“.

