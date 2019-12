Google ha ufficializzato quali sono le parole più cercate nel 2019: non mancano personaggi del mondo della musica e canzoni.

Come ogni anno, anche nel 2019 Google ha diffuso l’elenco delle parole più cercate degli ultimi dodici mesi. Attraverso Google Trends, sappiamo che anche quest’anno la musica è stata molto ricercata dagli utenti, soprattutto in Italia, con 3 termini su 10.

Andiamo a scoprire le classifiche pubblicate dal motore di ricerca più famoso nel mondo.

Le parole della musica più cercate su Google nel 2019

Tra le parole più cercate in Italia su Google non mancano quelle inerenti al mondo della musica. Al terzo posto c’è Sanremo, come è ovvio che sia, essendo l’evento di spettacolo più importante del nostro paese. All’ottavo c’è Mia Martini, di cui si è parlato tantissimo nel 2019 anche per la fiction Rai Io sono Mia. Al nono c’è infine Mahmood, il vincitore di Sanremo 2019 nonché personaggio musicale più chiacchierato in Italia negli ultimi mesi.

Situazione simile per i personaggi più cercati nel nostro paese. Mia Martini è in questo caso terza, con Mahmood quarto. All’ottavo posto troviamo un altro dei grandi protagonisti dell’ultimo Sanremo, Achille Lauro, ex trapper diventato personaggio mainstream a tutti gli effetti. Segue Emma Marrone, da dieci anni una delle cantautrici più amate in Italia. Chiude la top ten Patty Pravo, altra protagonista a Sanremo, che ha fatto parlare di sé anche per alcune interviste nei mesi successivi.

Interessante anche il dato riguardante i biglietti più cercati in Italia. Troviamo in questo caso al secondo posto Ultimo, al terzo Vasco Rossi, al settimo Renato Zero, al nono il Jova Beach Party e al decimo Tiziano Ferro.



Emma Marrone

Le canzoni più cercate nel 2019

Non esiste una graduatoria riguardante le canzoni più ricercate in Italia, ma Google permette di sapere quali sono le più ricercate a livello globale.

La classifica vede in testa Old Town Road, il brano del rapper rivelazione di TikTok, Lil Nas X. Seconda 7 Rings di Ariana Grande, seguita da Shallow di Lady Gaga.

Quarto posto per Senorita, il duetto di Shawn Mendes e Camila Cabello, quinto per Memories dei Maroon 5, sesto per Into the Unknown dei Panic! at the Disco (dalla soundtrack di Frozen 2), settimo A Whole New World di Zayn e Zhavia Ward (dal film Aladdin).

Chiudono la top ten Sunflower di Swae Lee e Post Malone, Sexy Lady di Shaggy e Bad Guy di Billie Eilish.