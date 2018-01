Si allunga sul diagonale di Trotta ed esce con coraggio su Simy lanciato a rete. Eccesso di leggerezza: con un rinvio di piede avventato nel secondo tempo regala palla al Crotone in una zona pericolosa del campo.Gol partita festeggiato in modo liberatorio. Un colpo di fortuna dopo mesi difficili.Suo il primo tiro del Milan verso la porta del Crotone. Il Var gli toglie la gioia del gol.Trasformato nelle ultime settimane.

CROTONE

CORDAZ 5.5 Cinque parate eccellenti, vanificate dall’uscita maldestra che causa la carambola del gol di Bonucci.

CECCHERINI 6 Sicuro come il compagno di reparto. Reagisce calciando spazientito il pallone in tribuna quando gli avversari chiedono di interrompere l’azione con Kessie a terra a un passo dalla linea laterale.

MANDRAGORA 6 Sempre al centro dell’azione. Ma non riesce a trovare la giocata giusta nei momenti decisivi.

TROTTA 6.5 Difende benissimo il pallone. Pomeriggio generoso. Ed è il giocatore di Zenga ad andare più vicino al pareggio.