LAZIO

STRAKOSHA 4.5 Goffo sul tiro di Dzemaili da lontanissimo, un errore non da lui e che risulterà decisivo.

WALLACE 5.5 Non riesce proprio a ritrovare sicurezza. A un certo punto si fa soffiare il pallone da Palacio, lo atterra e viene ammonito: sarà squalificato perché era diffidato. Irriconoscibile rispetto all’anno scorso. Dal 1′ st Bastos 5.5: anche lui subito ammonito, poi lavora sull’uomo un po’ meglio del compagno che ha sostituito.

DE VRIJ 6 Qualche buona chiusura, poco reattivo però sul gol.

LUIZ FELIPE 6.5 Il ragazzo brasiliano cresce in personalità. Stavolta anche due formidabili salvataggi, su Palacio e Donsah.

FELIPE ANDERSON 5.5 Sprecato nel primo tempo da quinto di destra e poi di sinistra, nella ripresa si dà da fare ma senza creare nulla di decisivo.

PAROLO 6 Cerca di inserirsi in area per sfruttare l’abilità nel colpo di testa, ma la contraerea del Bologna funziona. Solite corse a perdifiato, poi, per tutto il campo.

LUCAS LEIVA 6.5 Ancora una volta il migliore. Non solo recupera tanti palloni, ma va anche a segno: in un campionato non gli capitava dal 2008-2009.

LUIS ALBERTO 5 La delusione della serata. Schierato da mezzala nel primo tempo e da trequartista nella ripresa, trova solo il passaggio a Leiva per il pareggio. Nella ripresa scompare.

MARUSIC 5 Involuzione evidente la sua. Attenuante: tornava titolare dopo un infortunio.

NANI 5.5 Qualche buon tocco, soprattutto di tacco, ma alla Lazio serviva concretezza e da questo punto di vista non ci siamo proprio. Dal 1′ st Lukaku 5: quelle rare volte che riesce ad arrivare sul fondo, spreca tutto con scelte sbagliate.

IMMOBILE 5.5 Stanchissimo, cerca di dettare assist e verticalizzazioni ma finisce spesso in fuorigioco. E Icardi si fa pericolosamente sotto nella classifica cannonieri.



BOLOGNA

MIRANTE 6.5 Irritante nelle rimesse in gioco lentissime che gli costano ammonizione e squalifica (salterà la Roma). Tra i pali invece fa il suo.

DE MAIO 5.5 Male in occasione del gol di Lucas Leiva, per il resto se la cava anche con le cattive su Immobile. Dal 14′ st Mbaye 6.5: serve subito un assist d’oro a Donsah, che lo spreca.

GONZALEZ 6.5 Concreto e lucido in area di rigore, anche quando temperatura e palloni si alzano.

HELANDER 6 Nani non gli dà particolari preoccupazioni, qualche problema in più quando ad affrontarlo nella ripresa è Anderson.

TOROSIDIS 6 Contiene con il mestiere gli scatti di Anderson. Inzaghi aveva spostato il brasiliano dalla sua parte perché convinto che avrebbe vinto facilmente il duello, invece il greco resiste all’energia del giovane attaccante laziale. Dal 31′ st Romagnoli 6: compito facile perché, quando entra, la Lazio non ha più la forza di spingere.

DZEMAILI 6.5 Dal suo missile arriva il vantaggio del Bologna. Prezioso il suo lavoro a centrocampo.

PULGAR 6.5 Cerca di mettere ordine nella zona nevralgica del campo e spesso ci riesce. I suoi tiri da fuori sono pericolosissimi.

DONSAH 6.5 Rischia il rigore su Anderson, sfiora il gol del 2-1. Comunque sempre dentro la partita.

MASINA 6 Se la cava senza particolari affanni contro Marusic e spinge appena può. Dal 40′ st Krejci sv.

VERDI 7 Festeggia con il settimo gol la convocazione in azzurro. Non segnava dal 22 dicembre, finalmente si è sbloccato. Tap-in da opportunista, il suo.

PALACIO 6.5 Fa ammonire Wallace e poi Luiz Felipe gli nega il gol: un rientro decisamente confortante.



ARBITRO DAMATO 5 Sorvola su un contatto tra Donsah e Anderson che poteva essere da rigore. Non convince in tante decisioni, ma a questo punto dirigere una partita della Lazio, con la protesta di società e tifosi per i torti arbitrali, è diventato piuttosto complicato.