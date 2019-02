Le pagelle della seconda serata del Festival di Sanremo 2019.

Fuori due. Anche la seconda serata del Festival di Sanremo 2019 è andata in archivio, con qualche momento di grande emozione e qualche dilatamento dei tempi non necessario.

Ieri si sono esibiti per la seconda volta dodici degli artisti in gara. Avranno confermato o modificato il nostro giudizio sulla loro canzone? Scopriamolo insieme. Ecco le pagelle dei cantanti della seconda serata.

Se ieri, fuori concorso, si erano avuti solo elogi per gli ospiti, oggi la situazione cambia di poco. Fiorella Mannoia ci strappa un bel 7: divertita e disinvolta, ha regalato grandi emozioni, specialmente nel duetto con Baglioni. 7 anche a Marco Mengoni, sia con Tom Walker (che condivide il voto del cantante di Ronciglione) che con il direttore artistico.

Il ‘notturno’ Riccardo Cocciante invece ci ha donato brividi e lacrime a non finire, dimostrando che la classe e il talento non si perdono con l’età: 8. Ma passiamo ai concorrenti in gara…

Achille Lauro: 6

Conferma appieno le sensazioni dell’esordio. Fatica a prendere una nota, ma il personaggio è questo: non un cantante da Sanremo, ma un cantante da ‘me ne sbatto e tiro dritto’. La sua Rolls Royce è orecchiabile e venefica, richiama alla mente Vita spericolata ma non cade nel citazionismo. Lauro è questo: prendere o lasciare.

Einar: 4

Si vorrebbe anche essere di buon cuore con il ragazzo, che ce la mette tutta per essere impeccabile. Ma forse è proprio questo che lo frega! Einar, che tra l’altro non ha anni di lezioni alle spalle, canta bene, meglio di alcuni concorrenti. Ma è piatto, molle, ingessato. E la canzone, piuttosto mediocre in tutto, non gli è per nulla di aiuto. Solo il televoto può salvarlo.

Il Volo: 5

Al primo ascolto la loro canzone ci era sembrata migliore rispetto a Grande amore. Forse era un’illusione. Si sente la mano della Nannini, ma anche Musica che resta mostra dei grossi limiti. I ragazzi cantano bene… stavolta però potrebbe non bastare.

Arisa: 7

Paradossalmente, Rosalba sembra meno in palla rispetto all’esordio, meno pulita e perfetta. Ma il suo brano ci è piaciuto molto di più! Canzone vocalmente molto complessa, che solo un’artista del suo talento poteva presentare. Attenti a sottovalutarla…

Nek: 7

Resiste sul 7 il cantautore di Sassuolo. Questa siamo certi che sarà una delle hit della primavera che sta per arrivare. La sua performance è ancora una volta all’altezza del suo nome, anche se meno energica rispetto all’esordio. Rimane comunque uno dei nostri favoriti, nonostante la stroncatura netta della sala stampa.

Daniele Silvestri: 9

Aveva entusiasmato già alla prima, ieri ha confermato tutto ciò che di buono c’è nella sua Argentovivo, compreso Rancore. Probabilmente non riuscirà a strappare la vittoria, ma se non dovesse almeno vincere il Premio della Critica sarebbe un vero scandalo!

Ex-Otago: 5

Se non si fossero esibiti la differenza non si sarebbe sentita. Passano sul palco con una leggerezza che non rimane impressa. La sensazione è che il brano non sia abbastanza coraggioso per stupire gli scettici.

Ghemon: 7

Il soulman campano ha tanta classe, anche con addosso un impermeabile piuttosto inquietante. Forse al secondo ascolto il brano ha mostrato qualche cedimento, ma il suo talento riesce a tenerlo su. Con una canzone più ritmata si sarebbe giocato le sue chance per la metà alta della classifica.

Loredana Bertè: 8

Cosa ti aspetti da me? fa molto Vasco. Ma questo non è mica un difetto! Meritata la standing ovation per un’artista che si è saputa rimettere in gioco e mostrarsi alla platea più in forma che mai, con un’interpretazione straziante (in senso positivo).

Paola Turci: 6

L’ultimo ostacolo regge anche al secondo ascolto, è davvero un bel pezzo. Paola è molto raffinata ed elegante, ma stavolta sembra un po’ meno in forma vocalmente. Ci aspettiamo una performance migliore nella serata dei duetti.

Negrita: 7

I Negrita sono sempre loro. Il secondo ascolto rende il brano ancora più gradevole, la loro performance non sorprende e non rimarrà negli annali, ma i ragazzi sono questi, li conosciamo così e gli vogliamo un gran bene. Sarebbe stato un peccato vederli snaturarsi…

Federica Carta e Shade: 6

Resta in testa questo brano che sarà uno dei più trasmessi in radio nei prossimi mesi. Leggera e orecchiabile (ma per nulla banale nell’arrangiamento, specialmente del ritornello), Senza farlo apposta funziona in tutto, ma non può ambire a qualcosa di più di una convinta sufficienza.