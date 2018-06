Siete pronti a immergervi a pieno nella diciassettesima edizione del più famoso talent italiano? Ecco le migliori offerte di Amazon Music di Amici 2018!

Amici 2018 si è concluso con la vittoria di Irama, promettente artista che ha combattuto fino all’ultimo strappando il primo posto ai suoi compagni di avventura. Ma questa è sicuramente stata un’edizione di grande livello, a cominciare dai concorrenti e passando anche per gli ospiti e i membri della commissione. Ecco per voi tutti i migliori dischi di Amici 2018!

Gli artisti di Amici 2018: le offerte su Amazon

Non possiamo che cominciare dai finalisti di Amici 2018, e più precisamente dal vincitore, Irama. Il suo EP Plume è stato pubblicato il 1 giugno 2018 e contiene tutte le hit e gli inediti che l’artista ha cantato durante la competizione. Al suo fianco ecco Einar, con il suo disco omonimo, e Carmen, fuori con il suo lavoro in studio dal titolo La complicità.

Oltre a loro, da segnalare anche due artisti della classe che sono stati molto amati dal pubblico. Parliamo di Biondo e del suo Deja Vu e di Zic, cantante entrato durante la quinta settimana dalla messa in onda del programma, e uscito con il suo disco Faceva caldo.

Le commissioni di Amici 2018: le offerte su Amazon

Spazio, ora, ai giudici di Amici 2018. Ad accompagnare i ragazzi della classe di Maria De Filippi quest’anno ci sono stati alcuni dei volti più importanti del panorama musicale italiano. Cominciamo proprio da un altro vincitore, questa volta però di Sanremo 2018, Ermal Meta, che è uscito con il suo nuovo disco Non abbiamo armi.

Offerte anche per Heather Parisi, Paola Turci e Giusy Ferreri, queste ultime due uscite nel 2017 con i loro ultimi lavori in studio. Impossibile, poi, non citare le due storiche vincitrici delle edizioni 2009 e 2010, Emma Marrone e Alessandra Amoroso, che hanno preso parte anche durante la serata in diretta della finale.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/iramaofficial/