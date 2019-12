I vincitori di Sanremo Giovani: ecco gli artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2020 tra le Nuove Proposte.

Con la spettacolare finale del 19 dicembre 2019 è terminata l’avventura di Sanremo Giovani. Sono stati scelti i cinque artisti emergenti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2020 tra le Nuove Proposte insieme a due artisti provenienti da Area Sanremo e alla vincitrice di Sanremo Young, Tecla Insolia.

Andiamo a scoprire chi sono gli artisti che hanno conquistato il diritto di esibirsi nella cornice più prestigiosa: quella dell’Ariston.

Sanremo Giovani: i vincitori

Il meccanismo della finale della kermesse dei Giovani si è basato su cinque duelli a eliminazione diretta tra i dieci partecipanti. Il voto decisivo è stato quello della giuria televisiva, formata da Carlo Conti, Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Pippo Baudo e Gigi D’Alessio, dalla commissione musicale, con in testa Amadeus, dalla giuria demoscopica e ovviamente dal televoto.

Il primo duello, quello tra Leo Gassmann e Thomas (ex Amici) è stato vinto dal figlio d’arte, grazie al voto decisivo del televoto.

Il secondo duello tra Fadi e i Réclame è stato vinto dall’artista italo-nigeriano, che ha conquistato i voti della giuria televisiva, della commissione musicale e del televoto.

Il terzo duello è stato appannaggio di Marco Sentieri, che ha superato nel one-to-one Shari graziea i voti della giuria demoscopica e del televoto.

Il quarto duello, quello tra trapper, è stato vinto da Fasma contro il più famoso Jefeo (ex Amici). Sfida impari tra i due, conclusa con un 4-0 rotondo.

Infine, nell’ultimo duello i già famosi Eugenio in Via di Gioia hanno superato Avincola grazie ai voti del televoto e della commissione musicale.

Ecco Tsunami, il singolo della band di Terni:

Le Nuove Proposte di Sanremo 2020

Chi saranno dunque gli otto sfidanti del Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte? I cinque vincitori di Sanremo Giovani, Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Fasma ed Eugenio in Via di Gioia, come detto.

Con loro ci saranno però la vincitrice di Sanremo Young 2019, Tecla Insolia, e i vincitori di Area Sanremo: Matteo Faustini e il duo composto da Gabriella Martinelli e Lula.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/festivaldisanremo

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/festivaldisanremo