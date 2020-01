Oscar 2020, le nomination nelle categorie musicali: in lizza anche Elton John con Bernie Taupin per (I’m Gonna) Love Me Again.

Sono state diramate le nomination per gli Oscar 2020, la cui cerimonia di assegnazione è prevista per il 9 febbraio al Dolby Theatre di Hollywood.

Tra i tanti premi non mancano ovviamente i riconoscimenti di carattere musicale, in particolare quelli della categoria Miglior canzone e quelli per la Miglior colonna sonora. Andiamo a scoprire chi sono gli artisti in corsa per conquistare la statuetta più ambita d’America.

Oscar 2020: le nomination per la Miglior canzone

Scopriamo insieme tutte le canzoni che si daranno battaglia per il titolo di Miglior canzone:

(I’m Gonna) Love Me Again di Elton John e Bernie Taupin (da Rocketman);

I’m Standing with You di Diane Warren (da Breakthrough);

Into the Unknown di Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez (da Frozen 2);

Stand Up di Joshuah Brian Campbell e Cynthia Erivo (da Harriet);

I Can’t Let You Throw Yourself Away di Randy Newman (da Toy Story 4).

Fa discutere l’esclusione di due possibili grandi protagonisti di questa categoria, Thom Yorke e Beyoncé, che pure erano stati inseriti nella short list diffusa a dicembre.



Elton John

Oscar 2020: le nomination per la Miglior colonna sonora

Ecco invece la cinquina per la miglior colonna sonora, il premio più prestigioso per i compositori:

Thomas Newman per 1917;

Randy Newman per Marriage Story;

Alexandre Desplat per Little Women;

John Williams per Star Wars: The Rise of Skywalker;

Hildur Guðnadóttir per Joker.

Proprio la colonna sonora di Joker si è già aggiudicata uno dei premi cinematografici più importanti dell’anno, i Golden Globe. Nella stessa kermesse il premio per la Miglior canzone è invece andato a Elton John con (I’m Gonna) Love Me Again.