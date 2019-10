Rock and Roll Hall of Fame 2020: le nomination per i nuovi artisti che potranno essere ammessi nell’Arca della Gloria del rock.

Sono state ufficializzate le nomination per l’edizione 2020 della Rock and Roll Hall of Fame. Sedici i nomi che si contenderanno l’ingresso nell’Arca della Gloria del rock, potendo così scolpire per sempre il loro nome nella storia del genere musicale più influente degli ultimi sessant’anni.

Nomi che svariano all’interno del mondo rock e dei suoi dintorni, arrivando fino ai suoi confini estremi. Ecco tutti gli artisti in lizza.

Rock and Roll Hall of Fame 2020: le nomination

Dal rock elettronico al soul e all’R&B, passando per krautrock, heavy metal, punk, grunge e anche hip hop. Quest’anno le nomination spaziano tanto, di genere in genere, e potrebbero far storcere il naso a qualcuno. Ecco i sedici artisti che si contenderanno l’ingresso nella Hall of Fame:

Depeche Mode, Whitney Houston, Judas Priest, Kraftwerk, MC5, Motorhead, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G., Soundgarden, Pat Benatar, Dave Matthews Band, Doobie Brothers, Rufus feat. Chaka Khan, Todd Rundgren, T.Rex e Thin Lizzy.

Ricordiamo che per poter entrare nella R&R Hall of Fame bisogna avere almeno venticinque anni di attività discografica alle spalle. La proclamazione ufficiale dei nuovi hall of famer arriverà solo a gennaio.

Rock and Roll Hall of Fame: ancora fuori gli Oasis

Tra gli artisti che anche quest’anno non ce l’hanno fatta a ottenere nemmeno una nomination i sono grandissimi nomi della storia del rock come Jeff Buckley e gli Oasis. In particolare, sebrava questo l’anno buono per vedere l’ingresso della band dei fratelli Gallagher, che però dovranno aspettare almeno un altro anno.

E forse a Noel non sarà dispiaciuto così tanto. Rivederlo su un palco con Liam è il sogno di molti fan, non di certo il suo.



