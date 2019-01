Ci siamo. Dopo una lunghissima attesa, sono arrivate il 22 gennaio 2019 le nomination per gli Oscar. Premi mai come in quest’edizione attesi anche dal mondo della musica, vista la presenza tra i favoriti di ben due film che hanno a che fare con il mondo delle note: Bohemian Rhapsody, il biopic sui Queen, e A Star is Born, il film di Bradley Cooper con Lady Gaga protagonista.

Ecco quali per quali premi sono candidate le due pellicole, in attesa della cerimonia che si terrà il 24 febbraio 2019 al Dolby Theatre di Hollywood.

Lady Gaga a Venezia 75

Oscar 2019: le nomination di Bohemian Rhapsody e Lady Gaga

Nelle categorie ‘tecniche’, Bohemian Rhapsody ha ottenuto tre candidature, mentre A Star is Born solo una. Il film diretto da Bryan Singer è in lizza per il Miglior mixaggio, il Miglior montaggio e il Miglior sonoro, mentre quello di Bradley Cooper compete solo per il Miglior mixaggio.

Maggior successo per A Star is Born nelle altre categorie. La pellicola con protagonista Lady Gaga è in gara per il Miglior attore non protagonista, la Miglior fotografia, la Miglior canzone originale (Shallow), il Miglior adattamento cinematografico e la Migliore attrice protagonista, grazie alla magistrale interpretazione di miss Germanotta.

La sfida tra le due pellicole si fa serrata in una delle categorie più prestigiose, quella per il Miglior attore protagonista, dove sono presenti sia Bradley Cooper che Rami Malek (Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody). I due attori dovranno vedersela con mostri sacri come Christian Bale, Viggo Mortensen e Willem Dafoe. Per Malek con l’Oscar arriverebbe una straordinaria doppietta, dopo la conquista del Golden Globe a inizio gennaio.

Ma la sfida non finisce qui. Entrambe le pellicole sono infatti in corsa per la categoria più importante, quella riservata al Miglior film. Riusciranno a spuntarla sulle altre pretendenti?

Di seguito il trailer ufficiale di Bohemian Rhapsody:

Oscar 2019: nomination per la musica

Con Lady Gaga e Mark Ronson (coautore di Shallow) nella categoria Miglior canzone originale concorrono Kendrick Lamar e SZA con la loro All the Stars (Black Panther), Marc Shaiman Scott Wittman con The Place Where Lost Thing Go (Mary Poppins Returns), Diana Warren con I’ll Fight (RBG) e Willie Watson con When Cowboy Trades His Spurs for Wings (The Ballad of Buster Scruggs).

Per la Miglior colonna sonora assenti entrambi i film musicali di cui abbiamo parlato, mentre è presente ancora Black Panther.

Riascoltiamo insieme All the Stars, il grande successo di Kendrick Lamar in lizza per gli Oscar: