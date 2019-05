Dal suo talento prodigioso alla sua passione per le belle donne, ecco le curiosità che forse non sapete su Stevie Wonder!

Un vero e proprio genio, simbolo della musica soul e conosciuto in tutto il mondo per i suoi grandi successi. Difficile trovare le parole giuste per definire Stevie Wonder, musicista nato a Saginaw il 13 maggio 1950. Scopriamo di più sulla sua vita privata e sulla sua immensa carriera.

Stevie Wonder: le curiosità sulla sua carriera

Nato con il nome di Stevland Hardway Morris, il cantautore subisce subito dopo la sua nascita la perdita della vista, causata da un guasto dell’incubatrice in cui era stato messo pochi attimi dopo la nascita. Per Stevie la cecità rappresenterà al tempo stesso buio e luce: non a caso in età adulta il cantante proverà a sottoporsi ad alcuni studi chirurgici per cercare di riacquistare la vista.

Al tempo stesso, però, il suo problema diventerà anche la luce che si accenderà dentro di lui. Sin da piccolo, infatti, Stevie svilupperà un sesto senso musicale spiccatissimo. Pianista a soli 4 anni, a 11 è già in studio, a 13 è session man di una delle band più famose di sempre, i Rolling Stones. Un vero e proprio bambino prodigio, che da lì a breve comincerà anche a comporre brani e canzoni che resteranno nella storia.

Gli anni Settanta saranno i più prolifici, quelli di Fulfillingness’ First Finale, Songs In The Key Of Life e altri ancora, mentre gli Ottanta saranno quelli catalogati come gli anni commerciali del cantante, che subirà le critiche degli appassionati e dei fan storici. Ma la sua produzione continuerà sempre e comunque. Basti pensare che tra il 2009 e il 2010 il cantante ha lavorato contemporaneamente a 3 album diversi… una cosa non da poco!

E proprio grazie alle sue canzoni Stevie diventerà uno dei musicisti più ricchi, con un patrimonio stimato di circa 120 milioni, ma anche fra i più amati nel panorama della musica mondiale. In tanti, infatti, hanno spesso espresso grande ammirazione per lui, come anche il nostro Marco Mengoni, che nel corso di un’intervista a Il Corriere della Sera avrebbe addirittura dichiarato che sarebbe disposto a cedergli 10 anni della sua vita!

La vita privata di Stevie Wonder: il Dongiovanni padre di 9 figli

Non tutti lo sanno, ma i figli di Stevie Wonder sono addirittura 9, che il cantante ha avuto da cinque donne differenti. Per quanto riguarda le mogli, Stevie Wonder ne ha avute tre: Syreeta Wright, dal 1970 al 1972, Kai Millard Morris dal 2001 al 2015 e Tomeeka Robyn Bracy nel 2017. La cosa che ha fatto innamorare il cantante di lei? Il suo profumo!

L’artista nel corso degli anni ha sempre scherzato sulla sua vita privata e anche sul vasto numero dei suoi figli. La verità è che varie fonti e interviste confermano il fatto che durante tutto il corso della sua vita il cantante sia stato un vero e proprio Dongiovanni.

Pare infatti che Stevie rimorchiasse ovunque, persino… in chiesa! Un’altra sua ex fiamma, invece, ha confessato di essere stata abbordata dall’artista con le scusa di impartirle lezioni di piano. E la cosa curiosa è che non solo ha funzionato, ma la donna misteriosa pare sia rimasta al fianco del cantante per ben 5 anni!

