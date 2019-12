Servizio personalizzato e digitalizzazione del prodotto. Sono queste le principali richieste emerse dall’inchiesta “Gimmelike – We value you” svolta a livello nazionale su un campione di mille donne di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Le risposte di L’Oréal si chiamano Salon Emotion e App Style My Hair Pro. I consumatori vogliono esperienze di retail memorabili che vadano oltre il classico shopping di prodotti e servizi, in questo contesto nasce Salon Emotion, una sfida che vuole modernizzare il circuito, supportando il parrucchiere nel comportamento e nel dialogo efficace con la propria cliente e trasformando la visita in un’esperienza di benessere, potenziata con elementi di interazione digitale. Nel 2019 in Italia si registrano già circa 1700 saloni aderenti con le survey sulle consumatrici che dimostrano ottimi livelli di gradimento della loro esperienza.

