Pronto a scoprire la nostra migliore playlist per una festa? Allora vediamo tutti i segreti per organizzare un party indimenticabile.

L’estate è la stagione ideale per i party, che si possono organizzare ovunque, dalla casa alla spiaggia: ma senza una perfetta playlist per una festa… beh, che festa sarebbe? Dalle canzoni del momento alle grandi hit italiane, scopriamo come rendere incredibile una serata all’insegna del divertimento!

Le playlist su Spotify: scaletta musicale per una festa perfetta

Con queste canzoni per feste, da ballare e da cantare a squarciagola, il vostro party estivo sarà ricordato dai vostri amici per sempre! La musica, infatti, non solo è parte integrante dell’organizzazione insieme alla location, ai drink, al cibo e a tutti gli addobbi necessari, ma è probabilmente il requisito fondamentale per la benriuscita della serata! Riuscite a immaginarvi un party senza musica? Noi no, e nemmeno Spotify, che offre diverse playlist pronte per l’uso!

Cominciamo da una delle più ascoltate: quasi 3 ore di grande musica, nomi come Alvaro Soler, Nicky Jam, Elettra Lamborghini e tanti altri: parliamo de La Febbre del sabato sera, una compilation perfetta per dare il via alle danze in grande stile.

Dopo aver rotto il ghiaccio, è ora di fare sul serio e scatenarsi per davvero. Dance Party è quello che vi serve, una playlist perfetta da mettere quando la festa sarà entrata nel vivo. Da Calvin Harris a Kideko e tanti altri: insomma, è arrivato il momento di fare casino!

Siete in cerca di canzoni da festa italiane? E allora che aspettate! Con Festa Italiana sarete i re dei party in pieno stile nostrano: gli artisti migliori del momento, dai TheGiornalisti e J-Ax e Fedez, passando per Caparezza, Ghali e pezzi storici da momento nostalgia, come quelli degli 883.

Le playlist per organizzare una festa su Youtube

Avete già fatto la vostra lista di canzoni per feste? Se non ci avete ancora pensato, anche Youtube può venirvi incontro, grazie alle tante compilation presenti sul web e ideali per far ballare i vostri amici a tempo di hit. Fra le tante, non possiamo non consigliarvi Canzoni e hit dell’estate 2018, la miglior musica del momento adatta per scatenarsi come se non ci fosse un domani!

Sulla stessa onda viaggia Summer Mix 2018, un carico di energia e di adrenalina che non vi farà rimpiangere nemmeno la migliore discoteca di Ibizia. Remix, Club House, Tropical, Dance… insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Quindi, su le mani al cielo e date il via alle danze!

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/concerto-prestazioni-pubblico-336695/