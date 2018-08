Che gusto c’è a partire per le vacanze senza la giusta musica? Ecco le migliori playlist per un viaggio in macchina!

Se una volta c’erano le cassette e i CD rom, oggi prima di partire bisogna scegliere con attenzioni anche le playlist per un viaggio in macchina, una buona dose di musica per tenerci compagnia mentre raggiungiamo la tappa che ci siamo prefissati. Perché in fondo, che viaggio sarebbe senza delle canzoni belle da ascoltare in macchina e cantare tutti insieme? Che cosa stiamo aspettando, partiamo subito!

Spotify: Le migliori playlist per un viaggio in auto

È oramai tradizione, una volta partiti, collegare Spotify all’autoradio, così da creare una bella atmosfera e divertirsi insieme a ritmo delle nostre canzoni preferite. Ma si sa, da che mondo è mondo, la scelta della musica causa sempre eterne discussioni, che spesso e volentieri finiscono con la decisione definitiva… del conducente! Beh, con queste playlist per viaggiare in macchina, non avrete nulla da temere, e metterete senza dubbio tutti d’accordo!

Se volete colorare la vostra vacanza con una playlist rilassante, piacevole e sopratutto adatta per favorire la conversazione, In Viaggio è sicuramente quello che fa per voi: un pieno di canzoni melodiche e rilassanti, ma anche pop e ritmate, con artisti come JP Cooper, Bastille, Zak Abel e tanti altri. Insomma, con loro il vostro sarà per davvero un buon viaggio!

Decisamente più dinamica e ricca di energia la playlist Song to sing in the car, che già dal titolo lascia presupporre il suo intento. Se amate i viaggi divertenti e movimentati, con questa raccolta di brani sicuramente non troverete il tempo per annoiarvi: artisti famosi come Pink, Demi Lovato, Hozier, Sam Smith, Beyoncé, Dua Lipa, Bruno Mars e tanti altri ancora. Il meglio della musica internazionale direttamente a portata di click!

Se invece siete dei tradizionalisti, e la parola viaggio vi fa venire in mente un vecchio film degli anni Settanta o un testo di Born in the U.S.A di Bruce Springsteen, Spotify ha creato la playlist che fa per voi: 70s Road Trip. Una serie di brani dei musicisti più importanti e dei big che hanno fatto la storia, per farvi rivivere le atmosfere del passato.

Dire Straits, Bruce Springsteen, America, Johnny Cash, Lou Reed, Elton John e tanti altri ancora: una serie di brani mozzafiato, ideali sia per rilassarsi che per conversare con un sottofondo di hit intramontabili.

Le migliori canzoni italiane per viaggiare

Siete invece in cerca di canzoni da viaggio in macchina italiane? Nessun problema! Su Spotify potrete trovare la giusta musica per i vostri viaggi, raccolta in alcune fantastiche playlist. Per restare sul tema, e sopratutto per mettere d’accordo tutti i passeggeri, vi consigliamo Italia in viaggio, una raccolta dei più grandi artisti nostrani che spazia tutti i generi, da Emma a Jovanotti, passando per Lo Stato Sociale, Caparezza, i Negrita e tanti altri ancora!

E se siete in partenza per l’estate, non c’è nulla di meglio che Estate italiana, perfetta per rivivere tutti i tormentoni e cantare insieme. Dal duo J-Ax – Fedez fino al sapore anni Ottanta dei TheGiornalisti. Non dovrete far altro che premere play… e prepararvi a perdere la voce!

