Una dose di adrenalina per cominciare ufficialmente l’estate e dire addio ai libri di testo: ecco la playlist per l’ultimo giorno di scuola!

Chi partirà per le vacanze, chi invece si rilasserà, e ancora chi dovrà studiare per sostenere gli esami estivi o a settembre: non importa come sarà la tua estate, questa playlist per l’ultimo giorno di scuola la renderà migliore! Scopriamo insieme le più belle canzoni da ascoltare l’ultimo giorno di scuola!

Youtube: le migliori canzoni per la fine della scuola

Armatevi di cuffie e preparatevi a saltare. Con questa playlist per la fine della scuola comincerete l’estate con un pieno di musica ricca di energia. Siete pronti? 3,2,1… cominciamo!

Fedez e J-Ax: Italiana

Non possiamo non cominciare con il duo italiano che nelle ultime estati ha sfornato hit una dopo l’altra. E nonostante il loro concerto di addio a San Siro, le loro canzoni ci faranno cantare e ballare ancora a lungo. Italiana è sicuramente una di queste. Insomma, partiamo a cannone! Ecco il video:

Alvaro Soler: La cintura

Come ogni anno, non può mancare un tormentone regalatoci direttamente dalla penisola iberica. Quest’anno è toccato ad Alvaro Soler, con la sua Cintura ha già conquistato tutti. Pronti a ballare? Andiamo ad ascoltarcela insieme:

TheGiornalisti: Riccione

Sotto il sole di Riccione c’è la hit dei TheGiornalisti, che volenti o nolenti è destinata a farci ballare anche per tutto il 2018. E poi quale modo migliore per immaginarsi già sotto l’ombrellone con i piedi nella sabbia e l’odore del mare. Ecco il video!

Ghali: Cara Italia

È uno dei fenomeni del momento, ed è uno di quegli artisti che non ha certo bisogno di presentazioni. Cara Italia è il brano che abbiamo scelto. Eccolo per voi:

David Guetta ft. Sia: Flames

Non c’è radio che non lo stia trasmettendo: è il nuovo singolo del Dj francese più famoso al mondo, questa volta realizzato con una delle voce più emozionanti in circolazione: Sia. Con Flames il vostro ultimo giorno fra i banchi sarà davvero… on fire! Ecco il video ufficiale del brano:

Le playlist su Spotify per la fine della scuola

Siete ancora affamati di grande musica. Allora Spotify può fare al caso vostro, con le sue playlist che raccolgono alcune delle più belle canzoni del momento. Se cercate canzoni italiane per l’ultimo giorno di scuola, la playlist Estate italiana sicuramente farà al caso vostro. Verrebbe voglia di non smettere mai:

E se invece volete ascoltare le hit che segneranno senza dubbio la vostra estate, ecco Le Hit dell’estate 2018. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

