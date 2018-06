Da Amici 2018 alle ristampe dei grandi della musica internazionale: ecco tutte le migliori offerte di Amazon Music per il mese di giugno!

Pronti, partenza, play! Siete pronti a scoprire le offerte di Amazon Music di giugno? Questo mese si comincia con il botto, dai finalisti di Amici 2018 fino ad arrivare ai mostri sacri della musica mondiale, da De Gregori ai mitici Rolling Stones. Fai anche tu il pieno di musica con Amazon!

Amazon Music, i cantanti italiani: le offerte di giugno 2018

Tutta di Riki la copertina del mese, giovane cantante sulla cresta dell’onda sin dalla sua partecipazione ad Amici 2017, dove fu eliminato ma anche notato da Francesco Facchinetti. Il suo disco di esordio è Mania, uscito il 20 ottobre del 2017, doppio disco di platino FIMI. E il 15 giugno sarà la volta di Live & Summer Mania, una ristampa contente anche altri inediti del cantante.

Ma non finisce qui! Amazon ha voluto fare un regalo a tutti i fan del giovane artista, includendo nel pacchetto una copia autografata del disco e una bandana, con sopra ricamata proprio una della frasi di Mania: «Quel frangente fra la gente e te». Un’offerta imperdibile.

Rimaniamo sempre in Italia, e sempre ad Amici. In copertina non può che esserci Irama, vincitore della diciassettesima edizione del talent show targato Maria de Filippi. A fargli compagnia, però, ecco anche Einar, uno dei finalisti della competizione e molto apprezzato dal pubblico. Su Amazon Music è disponibile anche la versione autografata del suo disco:

Fra gli altri spicca anche una registrazione originale di De Gregori. Una chicca per tutti i fan di uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano.

Amazon Music: le nuove uscite 2018

Tanti i nuovi arrivi anche per quanto riguarda le uscite di alcuni dei migliori artisti internazionali. Fra le più interessanti spicca sicuramente Cristina Aguilera, in uscita il 15 giugno con il suo nuovo album in studio, Liberation. In offerta anche Please don’t be dead di Fantastic Negrito.

Ma la vera chicca per tutti gli appassionati di rock’n’roll è una sola: tutti i vinili dei grandissimi Rolling Stones a partire dal 1971 fino al 2016. Una collezione completa per rivivere la storia di una delle più influenti rock band di sempre.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/official_einar/?hl=it