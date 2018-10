Usciva il 5 ottobre del 1962 il primo film della saga su James Bond, l’agente 007, uno dei personaggi più famosi del cinema.

Era il 5 ottobre del 1962 quando nelle sale cinematografiche veniva proiettato il primo film su James Bond, l’agente 007 che da quel giorno ha monopolizzato il mondo del grande schermo grazie a un cast sempre d’eccellenza e tecniche cinematografiche sempre all’avanguardia.

Da quel 1962 fino ai giorni nostri milioni di persone hanno assistito alle imprese dell’agente segreto più famoso del mondo. La serie su James Bond è nata per avere successo, e proprio per questo motivo la produzione non ha mai sottovalutato nessun aspetto.

Non fanno eccezioni le colonne sonore dei film di James Bond, veri e propri capolavori della musica. Andiamo ad ascoltare insieme le canzoni più belle che hanno accompagnato le gesta di Bond… James Bond!

Le migliori colonne sonore dei film di James Bond

Nel corso degli anni sono tantissimi gli artisti di fama e livello internazionale che hanno raccontato le imprese di James Bond. Dai Duran Duran a Madonna passando per Nancy Sinatra, le pellicole dell’agente 007 hanno sempre regalo grandi emozioni anche agli amanti della musica.

Agente 007 – Missione Goldfinger: Goldfinger (Shirley Bassy)

La colonna sonora del terzo film di James Bond, il famoso agente 007, è Goldfinger di Shirley Bassy. Per un film che doveva essere epico (e così sarà anche grazie a un grande Sean Connery) si scelse una canzone epica, degna di un cult. Il brano è molto anni Sessanta ma al contempo decisamente all’avanguardia con le sue trombe presenti e solenni che fanno da tappeto musicale alle imprese dell’agente segreto.

Di seguito il video di Goldfinger di Shirley Bassy:

Agente 007 – Si vive solo due volte: You Only Live Twice (Nancy Sinatra)

Con la colonna sonora del film Agente 007 – Si vive solo due volte arriviamo a una canzone rimasta impressa nella storia della musica. You Only Live Twice, che porta la firma illustre di Nancy Sinatra, è senza ombra di dubbio una delle canzoni più famose (e belle) che abbiamo ascoltato nelle sale cinematografiche.

Di seguito il video di You Only Live Twice:

Solo per i tuoi occhi: For Your Eyes Only (Sheena Easton)

Negli anni Ottanta cambia James Bond (interpretato ormai per la quinta volta da Roger Moore) e cambia anche la colonna sonora, meno legata alla tradizione americana e più attenta al mercato internazionale. per il film Solo per i tuoi occhi la scelta ricade su Sheena Easton, una delle cantanti più in vista sulla scena della musica pop.

Di seguito il video di For Your Eyes Only di Sheena Easton:

007 – Bersaglio mobile: A View to a Kill

Anno 1985: la scelta della produzione ricade sulle star del decennio, i Duran Duran. La band rompe in maniera evidente con la tradizione delle colonne sonore dei film di 007 e regala al mondo del cinema una canzone audace e intrigante.

Di seguito il video di A View To a Kill dei Duran Duran:

Skyfall: Skyfall (Adele)

Chiudiamo la nostra carrellata sulle migliori colonne sonore dei film di James Bond con una canzone affidata a una voce talentuosa ed entusiasmante come quella di Adele, brava a racchiudere in meno di quattro minuti le emozioni della pellicola.

Di seguito il video di Skyfall di Adele:

I film di James Bond, una storia lunga più di cinquant’anni

Nato come un esperimento, il tentativo di trasformare in film i romanzi di Ian Fleming sul famoso agente segreto si è trasformato negli anni in un successo strepitoso.

Il primo film della saga sull’agente 007 risale agli anni Sessanta, quando si decise di scommettere su un semi-sconosciuto Sean Connery, che con il tempo è diventato uno degli attori più famosi ed apprezzati del cinema.

Ad oggi sono più di venti i film della saga, tornata in voga negli anni Duemila dopo un periodo di pausa in cui si era pensato di mandare in pensione l’agente segreto più famoso di tutti i tempi. Ma in fondo gli appassionati della serie lo sanno: La morte può attendere… figuriamoci la pensione!