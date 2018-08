È fra gli artisti più conosciuti e apprezzati di tutto il panorama italiano. Andiamo alla scoperta delle migliori canzoni di Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro è senza dubbio uno dei vanti della musica italiana. Una carriera, la sua, ricca di immense soddisfazioni e di successi da primo posto in classifica, che ne hanno fatto un cantante amato in Italia e non solo. Andiamo alla scoperta di alcuni dei suoi più grandi successi!

Le più belle canzoni di Tiziano Ferro

Certo, con un artista del suo calibro, una top five potrebbe valere l’altra, dal momento che pare quasi impossibile riassumere tutti i successi della carriera di Tiziano Ferro in sole cinque canzoni. In ogni caso, noi ci abbiamo provato. Ecco dunque le migliori canzoni che abbiamo scelto!

Tiziano Ferro: Rosso Relativo

Non potevamo non cominciare dalla hit assoluta di Tiziano. Uscita nel 2001, la canzone dà anche il titolo al primo album dell’artista, e ancora oggi rappresenta il suo più grande successo, sia a livello di popolarità e di fama, ma soprattutto a livello di vendite. Insomma, riascoltiamolo insieme:

Tiziano Ferro: La differenza fra me e te

Facciamo un lungo salto, fino ad arrivare al 2011. Ferro è un artista più maturo e consapevole, e lo dimostrano anche le sue canzoni. La differenza fra me e te è sicuramente una delle più riuscite del disco L’amore è una cosa semplice. Andiamo a vederci il video del brano:

Tiziano Ferro: Incanto

Un testo meraviglioso, per non parlare della musica. Incanto è uno dei singoli scritti da Tiziano e inseriti nel disco TNZ – The Best of Tiziano Ferro, uscito nel 2015. Un brano che celebra l’amore vero e sincero, e che dà una visione della vita personale. Andiamo ad ascoltarlo:

Tiziano Ferro: Lo stadio

Un brano, questo, che all’inizio era stato pensato per Jovanotti, e che insieme a Incanto e Senza scappare mai più rappresenta i 3 brani inediti composti nel 2014. Proprio riguardo alla canzone il cantante ha dichiarato di averla scritta prima della sua data allo Stadio Olimpico, quando dentro di lui aveva tantissime emozioni che solo la musica poteva tirare fuori. Insomma, ecco Lo Stadio:

Tiziano Ferro: Il mestiere della vita

Sesto album in studio per Tiziano. Il mestiere della vita è proprio la traccia che dà il titolo alla fatica discografica uscita nel 2016. Una traccia intimista per un disco altrettando personale, composto proprio in camera da letto, in un momento in cui l’artista voleva ritrovare quell’energia che aveva agli inizi della sua carriera. Ecco il videoclip girato a Los Angeles:

Ebbene sì, vi avevamo detto che sarebbero state cinque, ma non ce l’abbiamo fatta. Dunque ecco una pillola bonus per tutti i fan di Tiziano, Sere Nere. Siete pronti a cantarla a squarciagola? Eccovi accontentati:

Fonte foto: facebook.com/tizianoferro/