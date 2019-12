Le migliori canzoni di Tiziano Ferro: da Imbranato a Incanto.

Tiziano Ferro è senza ombra di dubbio uno dei cantautori più importanti della musica italiana negli anni Duemila. Artista dotato di una voce non comune, dalla venatura black piuttosto marcata, ha saputo con gli anni migliorare e migliorarsi, mettendosi in gioco in più generi e dimostrando una maturità artistica che pochi altri possono vantare ancora oggi.

Ripercorriamo insieme la sua carriera attraverso cinque dei suoi brani più importanti e conosciuti.

Tiziano Ferro: le canzoni migliori

In sei album, dal 2001, Tiziano ha saputo lanciare alcuni dei successi più grandi della musica italiana nel Ventunesimo secolo: da Xdono a Lento/Veloce, passando per Non me lo so spiegare, Ed ero contentissimo e Il regalo più grande.

Andiamo a riascoltare insieme cinque delle sue canzoni migliori, pezzi di rara bellezza che ancora oggi sanno emozionare tutti i fan.



Tiziano Ferro

Tiziano Ferro – Imbranato

Terzo estratto da Rosso relativo, l’album del debutto sul mercato discografico di Ferro, Imbranato è una ballata pop/R&B di grande valore. Inizialmente scelta dall’artista per una partecipazione al Festival di Sanremo, venne scartata dalla commissione. Uno dei tanti abbagli delle commissioni giudicanti della kermesse.

Di seguito il video di Imbranato, brano diventato con gli anni un vero classico del suo repertorio:

Tiziano Ferro – Sere nere

Lanciato dal successo del primo album, Tiziano nel 2003 presentò sul mercato un secondo e più maturo album, 111. A trascinare questo disco arrivò Sere nere, una ballata pop soul entrata nella storia della nostra musica.

Utilizzata anche nella colonna sonora del film Tre metri sopra il cielo, è ancora oggi una delle canzoni più conosciute del suo repertorio.

Ecco l’audio di Sere nere:

Tiziano Ferro – L’ultima notte al mondo

Singolo estratto dal quinto album, L’amore è una cosa semplice, L’ultima notte al mondo è una delle ballate pop più raffinate e intense della carriera di Tiziano.

Non riuscì a raggiungere il numero uno nella classifica italiana, ma fu comunque uno dei grandi successi italiani del 2012.

Di seguito il video ufficiale di L’ultima notte al mondo:

Tiziano Ferro – Hai delle isole negli occhi

Brano di minor successo rispetto ai precedenti, Hai delle isole negli occhi fu il singolo che seguì L’ultima notte al mondo. Rispetto alla ballata, però, qui Tiziano gioca con la sua anima black, dando corpo e voce a un pezzo dal sapore swing, decisamente vintage, e mettendo in risalto quella vocalità soul che ne ha decretato il successo nel corso della carriera.

Riascoltiamo insieme questo intrigante brano. Ecco Hai delle isole negli occhi:

Tiziano Ferro – Incanto

Secondo estratto dalla raccolta TZN – The Best of Tiziano Ferro, è stata scritta con la partecipazione di Emanuele Dabbono. Venne cantata dall’artista di Latina per la prima volta dal vivo durante la prima serata del Festival di Sanremo 2015, che vedeva Tiziano in veste di super ospite.

Questo il video ufficiale di Incanto: