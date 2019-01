Le migliori canzoni di Paola Turci: da Bambini a Eclissi, tutti i brani che hanno segnato la carriera della cantautrice romana.

Tra i ventiquattro Campioni che si sfideranno a Sanremo 2019, c’è anche Paola Turci, una vera veterana del Festival, arrivata all’undicesima partecipazione, contando anche le categorie Nuove Proposte ed Emergenti. La canzone che porterà in questa nuova edizione della kermesse s’intitola L’ultimo ostacolo. Sarà la volta buona per un suo trionfo? Lo scopriremo solo a febbraio.

In attesa di rivederla sul palco dell’Ariston, ci ascoltiamo i suoi cinque pezzi più significativi.

Paola Turci: le canzoni migliori

Tra i brani che hanno segnato la carriera di Paola Turci ci sono ovviamente diversi brani presentati a Sanremo. Si parte da Bambini, uno dei pezzi simbolo della carriera della cantuatrice romana, fino ad arrivare a ultimi successi come Fatti bella per te ed Eclissi. Riascoltiamo insieme cinque delle sue canzoni più importanti.

Paola Turci – Bambini

Singolo estratto dal secondo album di Paola Turci del 1989, è un brano cantautorale capace di esemplificare la prima parte della carriera dell’artista romana. Una canzone vecchio stampo, che funziona ancora perfettamente e ci ricorda altri grandissimi nomi della scena capitolina, come ad esempio De Gregori. Venne premiata a Sanremo con il primo posto nella categoria Emergenti e con il premio della critica.

Ecco l’audio ufficiale di questo bel pezzo:

Paola Turci – Volo così

Inedito tratto dalla raccolta Volo così 1986-1996, Volo così venne presentato da Paola durante il Festival di Sanremo 1996, permettendole di arrivare decima in classifica. Si tratta di un brano delicatissimo, semiacustico, in cui le emozioni sono affidate per la gran parte alla voce leggerissima della Turci.

Ecco l’audio ufficiale della canzone:

Paola Turci – Sai che è un attimo

Singolo tratto dal singolo di cover Oltre le nuvole del 1997, è una reinterpretazione del cantante statunitense Jude Cole, poco conosciuto dai più ma autore di brani di ottima fattura. La versione italiana della sua canzone piacque talmente tanto al pubblico italiano da permettere alla Turci di guadagnarsi un disco di platino.

Ascoltiamola insieme:

Paola Turci – Fatti bella per te

Primo singolo tratto dall’album del 2017 Il secondo cuore, questo pezzo venne presentato durante il Festival di Sanremo 2017, arrivando al quinto posto dietro al vincitore Gabbani, alla Mannoia, a Ermal Meta e a Michele Bravi. Pezzo pop molto energico, divenne nei mesi successivi alla kermesse sanremese, una delle canzoni più passate in radio.

Di seguito il video ufficiale di Fatti bella per te:

Paola Turci – Eclissi

L’album del 2017 della Turci ha segnato una svolta nella sua vita artistica, con una rinascita più moderna ed energica. Forte del successo della prima edizione, la cantante ne ha lanciata una seconda nell’ottobre del 2017, sostenuta anche da questo nuovo singolo molto apprezzato dai fan.

Di seguito il video ufficiale di Eclissi: