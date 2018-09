Alla scoperta delle migliori canzoni di Macy Gray, icona statunitense della musica soul. Da ‘I Try’ alla sua versione di ‘Creep’ dei Radiohead.

Nata il 6 settembre del 1967, Natalie Renee McIntyre, in arte Macy Gray, ha conquistato il pubblico per il suo gusto musicale. Nasce e si forma sulle note e sulle partiture del jazz e del blues che poi fonderà con l’R&B dando vita a un genere innovativo e particolarmente apprezzato.

Le migliori canzoni di Macy Gray

Apprezzata esponente della musica soul statunitense, Macy Gray è riuscita in ogni suo disco a inserire uno o due successi di portata internazionale. Andiamo a riascoltare le migliori canzoni della cantante.

Macy Gray, I Try

Impossibile non iniziare la nostra selezione da quella che probabilmente è la canzone più famosa e apprezzata della cantante e attrice statunitense. La canzone è stata lanciata come secondo singolo di On How Life Is, primo album dell’artista. Il brano ha conquistato le classifiche di ascolti statunitensi e inglesi piazzandosi a lungo nella top ten. Niente male come esordio.

Di seguito il video di I try:

Macy Gray, Sweet Baby

Ambizioso duetto con Erykah Badu, Sweet Baby è stato il primo singolo estratto dal secondo album di Macy Gray. In pochi sanno che il chitarrista del brano è John Frusciante, icona dei Red Hot Chili Peppers. La canzone ha ottenuto un grande successo negli States confermando (secondo alcuni anche migliorando) il buon lavoro fatto dalla Gray con il suo disco d’esordio.

Di seguito il video di Sweet Baby:

Macy Gray, Creep

Sciogliamo da subito ogni dubbio. Non si tratta di una canzone principale né di un plagio, bensì di una rivisitazione di Creep dei Radiohead, una cover anche ben riuscita che ha avuto il merito di riportare in auge un vecchio cavallo di battaglia della rock band inglese. Punta di diamante dell’album Covered, Creep ci regala una Macy Gray in versione (quasi) rock.

Di seguito il video della versione di Macy Gray di Creep dei Radiohead

Macy Gray, Sugar Daddy

Con Sugar Daddy Macy torna alla ribalta con uno stile decisamente più commerciale. L’accompagnamento è semplice, il ritornello resta impresso nella mente e la voce… beh, quella non si discute. Calda ed emozionante, in grado di trasformare in oro anche un banale giro di accordi.

Di seguito il video di Sugar Daddy:

Macy Gray, Beauty In The World

Primo estratto del quinto singolo della cantante, Beauty In The World torna a strizzare l’occhio alla musica soul ma deve il suo successo alla serie evento Ugly Betty. La canzone è stata scelta infatti come colonna sonora delle ultime scene della serie, che ha preso congedo dai suoi spettatori proprio sulle note della canzone di Macy Gray.

Di seguito il video di Beauty In The World:

Macy Gray, la discografia

Il disco d’esordio di macy Gray, On How Life Is, risale al 1999. Sull’onda del discreto successo l’attrice si mette al lavoro per il suo secondo disco in studio, The Id, pubblicato nel 2001. Dopo The Trouble with Being Myself (2003), Big (2007) e The Sellout (2010), Macy Gray lancia un disco di cover (Covered) che la rilancia sul palcoscenico musicale internazionale. Sempre nel 2012 esce Talkin Book, mentre al 2017 risale The Way.

Fonte foto copertina: https://www.facebook.com/macygrayslife/