Andiamo alla scoperta delle migliori canzoni di Katy Perry per ripercorrere la sua carriera: da Roar a Firework, ecco alcuni dei brani più belli della cantante!

Non tutti lo sanno, ma il vero nome di Katy Perry, nata a Santa Barbara il 25 ottobre 1984 sotto il segno dello scorpione, è Katheryn Elizabeth Hudson. Quello che tutti sanno, però, è che il suo è un successo senza uguali: 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, premi e nomination e innumerevoli canzoni che hanno conquistato la vetta delle classifiche di tutto il mondo. Nel giorno del suo compleanno, ripercorriamo la carriera di una delle cantanti più famose al giorno d’oggi: Katy Perry!

Le migliori canzoni di Katy Perry

Ripercorriamo insieme la carriera di Katy Perry tramite alcuni dei suoi più grandi successi. Ecco, per voi, la top five che abbiamo selezionato per festeggiare insieme il compleanno della cantante. 3, 2, 1… si comincia!

Katy Perry: Dark Horse

Terzo singolo da Prism, è stato rilasciato il 17 dicembre 2013 e scritto da Katy Perry insieme a Dr. Luke e Juicy J. Pensate che è rimasto in prima posizione nella Billboard Hot 100 per ben 4 settimane, ed è stato il singolo più venduto in assoluto del 2014, con ben 13 milioni di copie vendute. Insomma, un vero e proprio successo. Ecco il video:

Katy Perry: Bon Appetit

Facciamo un salto al 2017. Siamo al quinto album in studio della cantante, Witness. Come descrivere la canzone? Ci ha pensato la stessa Katy, definendo il brano «piuttosto erotico». Bisogna forse aggiungere altro? Sì, il videoclip ufficiale:

Katy Perry: Roar

15 milioni di copie vendute, ottavo singolo della cantante a diventare primo in classifica, successo a livello di pubblico e critica ed evergreen destinato a durare nel tempo. Insomma, servono altre parole per descrivere Roar? Ecco il video:

Katy Perry: Firework

Sicuramente fra i pezzi più famosi di Katy, Firework è un brano che risale al 2010 e che è stato scritto dopo aver tratto ispirazione di uno dei libri più importanti della cosiddetta Generation X, Sulla Strada di Kerouac. Anche questa è stata tra le canzoni di Katy Perry a diventare prima in classifica. Per voi, il videoclip ufficiale:

Katy Perry: Rise

Concludiamo con Rise, il singolo che è stato rilasciato il 14 luglio del 2016 in occasione di Giochi della XXXI Olimpiade. Una canzone che invita a non mollare mai, ad affrontare la vita e a combattere sempre per raggiungere i propri obiettivi. Ecco il videoclip della canzone:

Che ne dite? Ci ascoltiamo insieme anche le migliori canzoni di Bruce Springsteen?