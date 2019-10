Le migliori canzoni di Halloween per adulti e bambini: i brani ideali per playlist spaventose.

Halloween è alle porte. Tra spettri, streghe e vampiri, la festa più paurosa dell’anno è pronta ancora una volta a far tremare e divertire grandi e piccini. Come ogni festa che si rispetti, anche Halloween porta con sé il proprio bagaglio di canzoni tipiche, musiche ‘da paura’, pezzi da brivido. Se non sapete da dove partire, proviamo ad aiutarvi noi, con le nostre playlist per Halloween.

Le migliori canzoni di Halloween per adulti

Sono tantissime le canzoni adatte a una festa di Halloween per adulti. Si tratta prevalentemente di canzoni rock e metal, con alcuni gruppi/artisti che sarebbero adatti sostanzialmente con ogni canzone, come ad esempio i KISS, Alice Cooper o Rob Zombie, ma anche i Black Sabbath della prima ora con Ozzy Osbourne alla voce. Ecco però i cinque pezzi che per noi non possono proprio mancare!

Ray Parker Jr. – Ghostbusters

Una buona playlist per Halloween non può non partire da un grande classico come Ghostbusters di Ray Parker Jr., colonna sonora dell’omonimo film cult degli anni Ottanta. Ecco il video ufficiale del brano:

AC/DC – Highway to Hell

Diversi i brani che si adattano bene ad Halloween nell’immensa discografia degli AC/DC. Tra tutte si potrebbero segnalare classici come Hells Bells e Back in Black, ma come si poter rinunciare alla fantastica Highway to Hell cantata dal grandissimo Bon Scott? Riascoltiamola insieme:

Marilyn Manson – This Is Halloween

Lo dice anche il titolo: questo è Halloween. Rinunciare a una canzone del genere nella propria festa è praticamente impossibile. Il brano di Marilyn Manson fa parte della colonna sonora del celebre Nightmare Before Christmas di Tim Burton, ed è senza dubbio uno dei pezzi più riusciti della sua discografia. Ascoltiamolo insieme:

Dj Jazzy Jeff & The Fresh Prince – A Nightmare on My Street

Per i cultori dell’hip hop old school, va ricordata la A Nightmare on My Street di Dj Jazzy Jeff & The Fresh Prince, alias Will Smith. Un brano cardine del genere chiamato horrocore, che avrebbe potuto essere incluso nella soundtrack del quarto capitolo della saga Nightmare, ma venne scartato dal regista. Ecco qui la versione originale del pezzo in questione:

Michael Jackson – Thriller

Ultima, ma non ultima, Thriller di Michael Jackson. Sarà forse banale come scelta, forse un po’ ripetitiva e poco originale. Ma quale brano è migliore per ballare come uno zombie? Riascoltiamocela insieme prima di vedere quali sono invece le migliori canzoni di Halloween per i più piccoli:

Le migliori canzoni di Halloween per bambini

Fermo restando che molte delle canzoni adatte agli adulti possono essere utilizzate anche per feste di bambini (Ghostbusters o Thriller sono divertenti a tutte le età), molte canzoni di Halloween si adattano maggiormente al pubblico più giovane. Canzoni di Halloween paurose che raccontano storie di streghe e fantasmi, ma lasciando spazio più alla fantasia che al terrore.



Fonte foto: https://pixabay.com/it/jack-o-lanterne-acceso-zucche-3735386/

La danza delle streghe

Ricordiamo tra queste la filastrocca La danza delle streghe, remixata nel 2003 anche da Gabry Ponte. Si tratta di una delle canzoncine più famose in Italia per festeggiare Halloween, ed è facilmente riproducibile anche dal vivo con versioni originali, magari per un momento di lettura da brividi! Ecco qui la versione dance della filastrocca:

Nightmare Before Christmas

Praticamente tutta la colonna sonora di Nightmare Before Christmas, sia in inglese che in italiano, si adatta alla perfezione a qualunque festa di Halloween, creando un’atmosfera veramente da brividi. Riascoltiamoci insieme Jack’s Lament, uno dei brani presenti nella soundtrack:

Great Pumpkin Is Coming to Town

Tra i tanti brani tipici di Halloween non vanno dimenticate le cantilene tradizionali, molte delle quali dedicate alle zucche. Ricordiamo in particolare Five Little Pumpkins o la classica Great Pumpkin Is Coming to Town (che ci proietta verso il Natale). Perché è risaputo che le vere protagoniste di Halloween sono proprio le zucche! Ascoltiamola insieme:

