Le migliori canzoni di Dave Grohl con i Foo Fighters: da Everlong a Monkey Wrench, i brani più amati della band fondata da David Grohl.

Chi avrebbe mai detto che le demo che Dave Grohl registrò nel 1994 da solo sarebbero servite da scintilla per quella che, poi, sarebbe diventata una delle più grandi band rock degli anni Novanta e Duemila, i Foo Fighters?

Con l’aiuto dei suoi compagni di band, il frontman ha creato una serie di successi contagiosi, ancora molto attuali e apprezzati.

Quindi, in loro onore, diamo un’occhiata alle 5 migliori canzoni dei Foo Fighters.

Dave Grohl: le canzoni più amate



Partiamo con Everlong da The Colour and the Shape (1997): la traccia è diventata una delle preferite dai fan nel corso degli anni, sia in stile rock, sia nella versione acustica suonata da Grohl in alcune occasioni.

La traccia è nata durante un momento di crisi della vita di Grohl e parla degli immensi sentimenti causati dall’amore. Il cantante ha detto alla rivista Mojo che Bob Dylan – una volta – ha elogiato la canzone, dicendo che avrebbe voluto impararla: uno dei più grandi riconoscimenti che avrebbe mai potuto ricevere.

Passiamo a Best of You, contenuta nell’album In Your Honor (2005): forse è il brano più stimolante che la band abbia registrato.

Il regista Mark Pellington, la cui moglie era morta mesi prima, ha contattato la band per dirigere il video dopo che il messaggio lirico della stessa lo ha aiutato in quel momento difficile.

Citiamo, poi, My Hero, contenuta nell’album The Colour and the Shape (1997). In merito a questo brano, Grohl spiegò:

“Questo è il mio modo di dire che quando ero giovane, non avevo grandi eroi del rock…I miei eroi erano persone normali e le persone per cui ho molto rispetto sono solo persone comuni – persone su cui poter contare“.

Foo Fighters, All My Life e Monkey Wrench



Menzioniamo, poi, All My Life, presente nell’album One by One (2002). Potrebbe non esserci una canzone più difficile di questa.

Il brano, infatti, vede il bassista Nate Mendel condurre la band sulla rotta, mentre Grohl, il chitarrista Chris Shiflett e il batterista Taylor Hawkins scatenano la furia in diversi punti durante l’esecuzione.

Grohl ha rivelato che il brano è iniziato come strumentale prima di evolversi in ciò che abbiamo ascoltato in seguito. Per quanto riguarda il contenuto, Grohl avrebbe rivelato alla rivista Q: “Quella canzone è un po’ sporca. Usate la vostra immaginazione“.

Infine, c’è Monkey Wrench dell’album The Colour and the Shape (1997): per presentare l’album, Dave Grohl ha messo a nudo la sua anima nel singolo principale, appunto Monkey Wrench.

La traccia, che era un inno per coloro che erano frustrati dal loro posto occupato in una relazione, è stata scritta mentre il primo matrimonio del cantante stava vacillando.

