Ecco le migliori canzoni d’amore di sempre, da dedicare alla persona che amate di più.

Ogni giorno è quello giusto per ascoltare le migliori canzoni d’amore italiane e straniere! Fin dall’alba dei tempi musicisti, poeti e artisti di vario genere hanno sempre messo al centro della loro produzione artistica l’amore, il sentimento più nobile di tutti, e che muove il mondo.

Ecco dunque alcune delle più belle canzoni romantiche, da riascoltare fianco a fianco con la vostra anima gemella!

Le migliori canzoni d’amore

Scegliere cinque canzoni da dedicare a chi si ama non è mai semplice. L’amore è un sentimento personale, irrazionale, e ognuno di noi ha delle canzoni che lo hanno segnato e che faranno sempre parte della sua anima. Queste sono quelle che abbiamo selezionato per voi, canzoni bellissime, intense e da vivere a pieno. Cominciamo!

Vasco Rossi – Albachiara

Fra le canzoni romantiche italiane più amate di sempre, Albachiara è uno dei più grandi successi di Vasco Rossi. Pensate che il cantante l’ha scritta appoggiato alla finestra di casa sua, osservando ogni mattina una ragazza passare per la strada. E quella visione gli ha ispirato una canzone d’amore fra le più belle della musica pop italiana. “Respiri piano per non far rumore”… Insomma, se non è amore questo!

The Beatles – All You Need is Love

Passiamo a un gruppo che di amore ne sa, eccome. I Beatles hanno dato il via alla loro carriera scrivendo tantissimi brani basati sulla tematica amorosa. Avete mai provato a contare quante volte si legge love nei titoli e nei testi di John Lennon e compagni?

Fra le più belle canzoni d’amore dei Beatles c’è proprio All You Need is Love, un pezzo scritto da Lennon e che lancia un messaggio bellissimo a tutto il mondo: se avete l’amore, non avrete bisogno di nient’altro.

Elton John – Your Song

Una pietra miliare della musica internazionale, firmata da uno degli artisti più geniali di sempre. Your Song non è solo un pezzo d’amore fra i più sentiti di sempre, dove la canzone stessa diventa il regalo per l’amato. Senza dubbio è fra le canzoni più belle di sempre.

Il poeta qui si immagina scultore, mago, e ipotizza tutte le cose che avrebbe potuto fare, guidato da Amore. Ma alla fine lui altro non è che uno scrittore, e dunque altro non poteva fare se non scrivere una canzone. Eccola qua:

Jovanotti – A te

Torniamo in Italia per un pezzo da brividi. L’autore è Jovanotti, che anche lui di testi d’amore ha qualcosina da insegnare. E proprio l’amore è al centro di questo brano. A te è una dichiarazione spontanea, vera, profonda, una canzone che ad ogni ascolto ci lascia come assuefatti da qualcosa di incomprensibilmente bello. Riascoltiamola insieme, ancora una volta:

Celine Dion – My Heart Will Go On

Non possiamo che non concludere con un classicone. È vero, per questo brano la scelta risulterà un po’ viziata dal mondo del cinema, ma come è possibile dimenticare la storia d’amore fra Jack e Rose nel film Titanic. E la canzone di Celine Dion, negli anni, è diventata la colonna sonora non solo di loro due, ma di tante altre coppie nel mondo.

