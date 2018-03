Philips ha annunciato la data di lancio delle nuove lampadine Hue da esterno, che saranno disponibili in estate anche nel nostro paese.

Le nuovi luci da esterno della linea Philips Hue si adattano a qualsiasi ambiente aperto e possono essere collocate in giardino o sul balcone. Sia il modello Hue Calla che la versione Hue Lily sono compatibili con HomeKit e possono quindi essere gestite tramite iPhone e Siri. Potremo usare i comandi vocali per accendere e spegnere le luci, ma anche per controllarle da remoto o per programmarle ad orari specifici.

La funzione Home and Away dell’app può essere impostata per monitorare la posizione dell’iPhone dell’utente, consentendo alle luci Hue esterne di accendersi automaticamente di sera quando sta per arrivare il proprietario di casa.

Il modello Hue Calla è adatto in balcone e in giardino, visto che è pensato principalmente per illuminare la porta di ingresso o il viale di accesso. La Hue Hilly, invece, è adatta per evidenziare piante specifiche o punti chiave del giardino. Le luci supportano 16 milioni di colori, gestibili sempre tramite app.

Proprio come le altre luci della gamma Hue, entrambe possono connettersi a Hue Bridge, sistema utilizzato per controllare ogni tipo di luce smart di Philips.

Hue Lily e Hue Calla saranno disponibili a luglio in Europa e negli Stati Uniti, rispettivamente al prezzo di 129,99$ e di 279,99$. Ricordiamo che in Italia è già possibile acquistare diverse soluzioni Philips Hue da interno.