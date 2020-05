Cinque maggio: prima era solo Manzoni, poi sarebbe stato Ronaldo il fenomeno. Il brasiliano, non Cristiano. Il dentone, che in quel 5 maggio 2002 pianse tutte le lacrime che gli erano rimaste, dentro uno stadio che già lo aveva fatto gridare di dolore due anni prima, e per un motivo ancora più serio: quel tremendo infortunio al ginocchio, quell’urlo straziante in Lazio-Inter di Coppa Italia.

Era la sera del 12 aprile 2000, una scena da fare accapponare la pelle. Sembrava che il grande Ronaldo potesse addirittura rischiare la carriera: come avrebbe fatto a rinascere, lui che puntava tutto sulla velocità abbinata alla tecnica? Sarebbe ritornato il più forte al mondo, dopo quel ginocchio saltato?

Certo che sarebbe tornato, anche se in quel 5 maggio 2002 non riuscì e non fu in grado di aiutare l’Inter in alcun modo. Eppure lo scudetto, solo un mese prima, sembrava ormai nerazzurro dopo tredici anni. L’Inter volava, la Juventus no. E la Roma teneva il passo a fatica. Insomma, la storia pareva già segnata. Ma il mese di aprile non fu propizio per l’Inter, che crollò contro l’Atalanta e faticò moltissimo in almeno altre due occasioni, mentre la Juve quasi inabissata riemerse a Piacenza grazie a Pavel Nedved, il vicepresidente di oggi. Sarebbe bastato, ai torinesi? In pochi ci credevano, quasi nessuno. E quando Inter e Juve, con la Roma appena alle spalle, andarono a giocarsi lo scudetto in quel pomeriggio fatale, la classifica diceva: Inter 69, Juventus 68, Roma 67.

Il paradosso fu che i tifosi della Lazio avrebbero preferito che l’Inter battesse la squadra del cuore davanti ai loro stessi occhi, pur di evitare il rischio che lo scudetto finisse alla Roma. Non accadde né l’una né l’altra cosa. La Juve di Lippi, squadra mai doma e mai morta, vinse 2-0 a Udine in un sole scintillante, gol di Trezeguet e Del Piero: poi, certo, sarebbe servita anche una vittoria della Lazio. E così andò. Fu un’ecatombe nerazzurra: 4-2 per i laziali, con un crudelissimo gol del “cholo” Simeone, quello del 3-2: un vecchio cuore nerazzurro condannava la sua ex squadra. L’ultima rete fu segnata da Simone Inzaghi, colui che adesso vorrebbe prendersi lo scudetto come allenatore della Lazio.

Il 5 maggio fu un giorno di lacrime e gioia, da una parte all’altra d’Italia. Ronaldo pianse come un bambino, inconsolabile. Non sapeva che in pochi mesi avrebbe portato il Brasile in cima al mondo, nella finale contro la Germania a Yokohama, segnando due magnifici gol. Poi lo attendeva il Real Madrid, e un’altra parte della sua storia. Forse, un poco quelle lacrime si asciugarono. Mai del tutto, però. E ogni 5 maggio tornano a zampillare negli occhi di ogni interista.