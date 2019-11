Un film sui Kiss sarebbe in cantiere: lo rivela Don McGhee, storico manager del gruppo già al lavoro su progetti cinematografici con altre band.

Continua la pioggia di biopic dedicati alle più grandi rockstar della storia. Dopo il successo clamoroso di Bohemian Rhapsody, il film sulla carriera dei Queen e di Freddie Mercury, e il buon risultato della pellicola dedicata a Elton John, sarebbe in cantiere anche un film sui Kiss, una delle band più amate di sempre.

L’indiscrezione è arrivata per bocca di Don McGhee, storico manager della band, che ne ha parlato ai microfoni di Ultimate Classic Rock.

Un film sui Kiss in cantiere

Stando a quanto riferito dalla testata dedicata alla musica rock, durante la nona edizione della Kiss Kruise partita il 31 ottobre da Miami McGhee avrebbe rivelato che il gruppo è alle prese con un progetto cinematografico che racconterà la loro formazione e come sono diventati quel che sono.

Lo storico manager, che ha lavorato anche con i Motley Crue al biopic The Dirt uscito in esclusiva per Netflix, ha spiegato che per ottenere un prodotto valido come Bohemian Rhapsody bisognerà però trovare i partner giusti e una troupe competente. Quando uscirà quindi questo film? McGhee non si sbilancia: “Siamo nel bel mezzo del progetto ora, e penso possa uscire verso la fine del prossimo anno. O forse potrebbe non uscire affatto“.



Kiss: Detroit Rock City

In realtà, già vent’anni fa uscì un film dedicato ai Kiss, Detroit Rock City. Anche di quella pellicola ha parlato McGhee, sottolineando come fosse un film migliore di quello che tutti credevano, e che se fosse uscito ora sarebbe diventato un classico.

“Penso che giocammo la carta dei Kiss troppo presto“, ha aggiunto. Ma ora a quanto pare la band ha l’opportunità per rifarsi. Riusciranno a produrre un lavoro che possa avvicinarsi al risultato del biopic dedicato a Freddie Mercury e compagni?

