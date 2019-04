Sarah Altobello non è mai entrate nelle mie grazie a L’Isola dei Famosi, ma con lo scherzo de Le Iene si è letteralmente superata.

Circa due settimane prima di partire per L’Isola dei Famosi, Le Iene hanno infatti fatto credere all’Altobello che Donald Trump voleva conoscerla perché in rottura con Melania e Sarah c’ha creduto senza porsi domande.

Le Iene, super bastarde, non hanno rivelato alla naufraga che era tutto uno scherzo e l’hanno fatta partire per l’Honduras con la convinzione che una volta rientrata in Italia avrebbe presenziato agli eventi mondani al posto di Melania.

Rientrata in patria in occasione della finale del reality (che l’ha vista classificarsi al quarto posto), Sarah è stata portata all’aeroporto di Linate per prendere un volo privato per raggiungere Donald ed è stato proprio in questo momento che ha dato il meglio di sé, implorando il manager di chiamare i giornalisti per avvertirli dell’immediato incontro e fantasticando sull’ipotetica casa milanese che si sarebbe fatta regalare.

Purtroppo il sogno è durato poco, perché dopo le Iene si sono rivelate e Sarah – va ammesso – ha reagito molto sportivamente.

“Nooo! Vaffan**o! Già mi vedevo con un sacco di soldi dal nulla, con la borsona su Instagram! Con la borsa da 500 euro, con i vestiti. le cose.. No, dai!”.

Il video potete vederlo premendo qua.