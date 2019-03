I sintomi

UN LIEVE sanguinamento gengivale spesso sottovalutato, che però può essere un campanellino d’allarme per lo sviluppo, in futuro, della parodontite: una malattia innescata dalla placca batterica in grado di portare alla perdita dei denti. Ogni anno, infatti, 400 mila italiani sviluppano una parodontite, per 8 milioni è grave, tre milioni rischiano per questo di perdere i denti. Per individuarli nel modo migliore, è stata sviluppata una nuova classificazione delle malattie parodontali che ha non solo l’obiettivo di rendere la diagnosi più precisa, ma di prevedere come la malattia del singolo paziente potrà evolversi nel tempo.“Si tratta di una malattia infettiva-infiammatoria che determina uno stato di infiammazione delle gengive e che progressivamente conduce alla perdita dell’osso di supporto delle radici dei denti”, spiega, presidente della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SidP) e professore di Parodontologia all’università di Torino. “È la sesta malattia più diffusa nella popolazione: secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, quasi un miliardo di persone nel mondo è affetto da parodontite severa. Basti solo pensare che ogni anno vengono spesi circa 400 miliardi di dollari per cure odontoiatriche e l’80% di questa spesa è dovuta proprio alla parodontite”.

Ma quali sono i sintomi? Anche solo un lieve sanguinamento gengivale, spontaneo o rilevato dopo lo spazzolamento dei denti, può essere un importante segno da non sottovalutare, anche se per i fumatori l’autodiagnosi è più difficile perché le gengive tendono a sanguinare di meno. “Circa il 90-95% della popolazione ha una forma di gengivite”, spiega Aimetti che precisa: “sebbene non in tutti i casi si svilupperà la parodontite, è vero il contrario, cioè che tutte le parodontiti hanno inizio da una gengivite”. Come conseguenza dell’infiammazione, le gengive, infatti, si retraggono e si formano le cosiddette tasche parodontali, dove si annidano i batteri. Nelle forme gravi i sintomi sono più evidenti: “sicuramente lo spostamento e la mobilità dentale, ma anche l’alitosi, ha un ruolo chiave. In quasi il 90% dei casi – rileva, infatti, il medico – l’alitosi è strettamente collegata alla parodontite”. La causa principale della malattia è la placca batterica, ma a questa si aggiunge una suscettibilità individuale: è stata, infatti, dimostrata una certa familiarità, ma in ogni caso lo stile di vita riveste un ruolo importante.



Gli effetti

In assenza di trattamenti adeguati, la malattia progredisce lentamente fino alla caduta dei denti. Gli effetti sono invalidanti non solo a livello funzionale, ma emotivo. “L’impatto sulla vita quotidiana – dice Aimetti – è notevole: se alcuni denti si muovono o addirittura sono caduti, diventa difficile anche parlare o mangiare”. Nei giovani la causa più frequente della perdita dei denti è la carie, mentre dopo i 40 anni la responsabile è la parodontite: ma, mentre nel caso della carie l’osso e la gengiva non subiscono danni, nel caso della parodontite i denti cadono proprio per la distruzione dell’osso che circonda le radici di questi ultimi. “Con la perdita dell’osso – spiega il medico – risulta più difficile anche una terapia protesica. Inoltre nella parodontite la superficie gengivale è ulcerata e, nelle forme più gravi, la quantità di superficie gengivale ulcerata, che il paziente non vede perché si tratta della parte interna delle gengive, è molto estesa e corrisponde quasi all’area del palmo di una mano. Ed è proprio su questa superficie gengivale che albergano miliardi e miliardi di batteri poi immessi nel circolo sanguigno. Diversi studi – sottolinea, infatti, Aimetti – hanno dimostrato una forte correlazione tra la parodontite, le malattie cardiocircolatorie dovute all’aterosclerosi e il diabete”.



La nuova classificazione

Purtroppo la parodontite può progredire e aggravarsi senza quasi accorgersene: è, infatti, una malattia subdola che spesso viene rilevata soltanto in una fase avanzata, cioè quando i denti cominciano a muoversi o a spostarsi. Ma la nuova classificazione delle malattie parodontali – presentata dalla SidP in occasione del XIX Congresso unternazionale Personalized Periodontology – mira proprio a migliorare la diagnosi e a identificare il rischio di progressione della malattia. “Per la prima volta – afferma Aimetti – abbiamo una classificazione universalmente riconosciuta che permette di catalogare i vari stadi della parodontite dal più grave al meno grave e, tenendo conto anche di tutte le altre caratteristiche del singolo paziente, come eventuali malattie o fattori di rischio tra cui il fumo e il diabete, consente di avere un quadro dell’evoluzione possibile della malattia”. Dunque, non solo una diagnosi accurata, ma anche una sorta di previsione della progressione della parodontite con un obiettivo preciso: individuare una terapia su misura per ogni singolo paziente.