Un’unica torta per festeggiare il compleanno di due gemelle. A spegnere le candeline sono, che di anni ne hanno compiuti ben 101. Le due sorelle vivono a Berchidda, paesino della Gallura in provincia di Sassari, in Sardegna. Una vita lunga, anzi lunghissima: sono nate il 9 maggio 1917, durante la Prima guerra mondiale. Un periodo difficile, dove le comodità della vita quotidiana erano poche e riservate a chi poteva permettersele. Ma loro confessano: “I nostri ricordi più belli sono propri quelli dell’infanzia. Siamo nate in campagna e trascorrevamo la maggior parte delle nostre giornate all’aperto, nei pascoli. Stavamo a contatto con gli animali e la natura”.

Le strade, anche se per poco, si sono divise una volta cresciute. Rosa nel 1946 (durante una nuova Guerra mondiale), a 29 anni, si sposa e inizia a ingrandire la famiglia. “Ho avuto sei figli – racconta – un maschio e cinque femmine. Adesso ho 12 nipoti e ben 11 pronipoti”. Vittoria resta con i genitori fino a quando decide, a 35 anni, di lasciare l’isola per trovare lavoro. “Mi sono trasferita a Roma e poi a Livorno, dove ho lavorato come governante. Sono rimasta nella città toscana per 15 anni, poi ho deciso di ritornare a casa. Dopo la morte di nostra madre, ho accudito mio padre fino alla sua morte, a 98 anni”.

Rosa e Vittoria, seppur gemelle, dicono di essere molto diverse “sia per aspetto fisico che per carattere, ci siamo sempre distinte”. Su una cosa, però, sono d’accordo: la nostalgia per i tempi passati. “Adesso ci sono tantissime comodità che noi non avevamo. Quando eravamo giovani, ci spostavamo con un carro trainato dai buoi e non abbiamo potuto studiare perché l’obbiettivo principale era trovare subito un lavoro. Ora sappiamo, per fortuna, che ci sono tanti modi e altrettante possibilità di studiare e conoscere cose nuove, anche quelle più lontane. Ma si siamo accorte che, oltre al progresso, è aumentato anche l’egoismo: prima le famiglie erano più unite e ci si aiutava di più. Più solidarietà c’era anche fra compaesani”.

Le due gemelle ieri sono state festeggiate perfino su Facebook: la loro foto, infatti, è stata pubblicata dalla pagina sarda “Laura Laccabadora” e in tantissimi hanno fatto gli auguri alle centenarie. Il post ha ottenuto oltre quindicimila reazioni e più di tremila condivisioni. In molti si sono chiesti quale sia la loro ‘ricetta’ per vivere così a lungo e con vitalità. “In realtà non lo sappiamo nemmeno noi – confessano -. Abbiamo sempre vissuto qui a Berchidda, a parte la parentesi di Vittoria in Toscana. Sicuramente abbiamo condotto una vita sana, mangiando di tutto ma, ovviamente, soprattutto cibi nostrani. Un’alimentazione ‘dal produttore al consumatore’, come la zuppa berchiddese, un piatto a base di carne di pecora e formaggio pecorino, tutelato come prodotto tipico dall’Accademia italiana della cucina. E non diciamo mai di no a un bicchiere di vino, meglio ancora se Vermentino o del nostro vigneto”.