Jim Morrison: le frasi più belle sull’amore, la vita, la felicità scritte o attribuite al poeta maledetto del rock, leader dei Doors.

A rendere ancora più leggendaria la vita di Jim Morrison, forse ancor più che le straordinarie canzoni registrate con i Doors, sono stati alcuni dei suoi scritti e delle sue poesie. Non è un caso che ancora oggi il Re Lucertola è ricordato come uno degli autori più importanti nella storia della musica rock (e non solo).

Tra le frasi divenute aforismi ce ne sono in realtà molte a lui attribuite senza alcuna certezza. Ma fa parte del personaggio. Perché anche se non le ha dette, avrebbe potuto farlo. Andiamo a rileggere insieme allora alcune delle più belle frasi di Jim Morrison, per celebrare la grandezza di qeusto personaggio senza tempo.

Jim Morrison: le frasi d’amore più belle

Nel vasto campionario di frasi attribuito a Jim Morrison, ovviamente, non mancano aforismi dedicati all’amore, da sempre materia prediletta da poeti, cantautori e artisti di vario genere.

Ne citiamo alcune:

“Se ami qualcosa lasciala andare via, solo se torna sarà veramente tua“

“È in questo che consiste il vero amore: lasciare che una persona sia ciò che davvero è. La maggior parte delle persone ti amano per quello che pretendono tu sia“

“Smetterò di amarti solo quando un pittore sordo riuscirà a dipingere il rumore di un petalo di rosa cadere su un pavimento di cristallo di un castello mai esistito“

“Rifiutarsi di amare per paura di soffrire è come rifiutarsi di vivere per paura di morire“

Jim Morrison: le frasi più belle su vita, droga, sogni

Non di solo amore è però fatta la vita di un uomo. E questo Jim lo sapeva bene. Nelle canzoni così come nei suoi scritti infatti ci sono tanti riferimenti che vanno oltre l’amore. Pensieri che indagano il senso stesso della vita, senza peraltro trovare una risposta certa.

E così tra le farsi di Morrison troviamo riferimenti al sorriso:

“La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo“

“Sorridi anche se il tuo sorriso è triste, perché più triste di un sorriso triste c’è la tristezza di non saper sorridere“

Ma anche altri aforismi che cercano di infondere maggiore autostima alle persone:

“Io non sarò mai nessuno, ma nessuno sarà mai come me“

“Non pentirti di ciò che hai fatto se quando lo hai fatto eri felice”

Ma spesso e volentieri Jim ha anche scritto frasi sulla poesia, la sua arte prediletta senza ombra di dubbio:

“La vera poesia non dice niente, elenca solo delle possibilità. Apre tutte le porte. E voi potete passare per quella che preferite”

Infine, è stato uno degli artisti dal rapporto più controverso con il mondo degli stupefacenti. Perché se è vero che è stato ucciso dalle sue dipendenze, è altrettanto vero che Morrison non è mai divenuto schiavo della droga al punto da non capirne l’inutilità. Tra le tante frasi scritte sulla o contro la droga, ricordiamo questa:

“Se ti droghi ti capisco, perché il mondo ti fa schifo; se non lo fai ti ammiro, perché sei in grado di combatterlo“

